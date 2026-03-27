卓揆：不放棄任何電力來源

重啟核電議題近來成為焦點，行政院長卓榮泰昨天表示，將持續發展二次能源轉型，不會放棄任何可以增加電力來源的機會，要達到綠電充裕、供電無虞目標。

而對於政府推動核二、三再運轉計畫，全國廢核行動平台昨在行政院門口表達抗議，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，若持續使用核電，政府與朝野政黨更應強化緊急應變計畫與疏散演練，修法明定核子事故緊急應變計畫區範圍不得小於卅公里。環境法律人協會常務理事張譽尹說，選票就是反核人士最大的力量，呼籲手握選票的反核人士下架民進黨，誰支持核電、誰不處理核廢，就用選票反制到底。

地球公民基金會議題專員林冠伶則說，在沒有核廢料最終處置場解方的情況下仍主張重啟核電，等於強迫受影響社群繼續接受更多核廢料。主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜強調，核廢料去哪裡、事故發生時人民怎麼撤離、社會是否充分參與這三個問題若未解決，就不應輕率重啟核電。

行政院發言人李慧芝指出，政府對核能態度沒有變，就是要在核安無虞、核廢有解、以及有社會共識狀態下，現階段持續發展多元綠能以及二次能源轉型；此外，依據目前立法院通過「核管法」，部分核電廠具有重啟條件，但還是要先經台電自主安全報告，並交核安會審核，因此還有一段相當長的流程。

台灣美光苗栗銅鑼晶圓一廠昨舉行揭牌典禮，應邀出席的卓榮泰說，國科會與經濟部將全力協助產業排除萬難，營造更優質的投資環境，針對水、電等能源供應部分，除持續推動二次能源轉型、多元發展綠能、深度節能、科技儲能及強化電網韌性之外，政府也不會放棄任何增加電力來源的機會，朝向更均衡發展邁進，以達成綠電充裕、供電無虞目標。

而針對經濟部長龔明鑫前天談及台灣現階段重點是做好乾式貯存。國民黨立委王鴻薇表示，多國都利用「乾式貯存槽」來貯存廢棄燃料棒，龔明鑫說要加緊設置「乾式貯存槽」，這是與世界接軌，若反核團體繼續以「核廢料放你家」的言論來反對核電，那要不要看日、韓、美及歐洲多個國家情況？再繼續爭論這點，是完全與世界脫鉤。

王鴻薇說，賴清德總統、行政院長卓榮泰都說，現在核二、核三延役是根據去年通過的「核管法」來依法行政，該法修正本來就讓已屆期的核電廠延役到最長六十年，而重啟過程起碼要耗費百億元以上，所以這一次重啟是延役，而非民進黨人士擦脂抹粉說只是備援電力，否則從法律、資源等面向來看都太浪費納稅錢。