防囤積哄抬塑膠用品 跨部會稽查

中東情勢未定，全球石化原料供應不穩，台灣也傳石化製品如塑膠袋等缺貨。行政院長卓榮泰要求相關部會嚴格查緝哄抬價格情事，維持原物料價格穩定。經濟部表示，已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調業者供應，同時與公平會、法務部成立跨部會小組，進行市場稽查，維持市場秩序。

公平會代理主委陳志民昨在立法院經濟委員會備詢表示，業者若出現「聯合囤積」或「集體拒絕出貨」，即使未直接聯合漲價，仍可能構成違反公平交易法聯合行為，只要掌握相關事證，將依法介入處理。

陳志民說，公平會調查重點在於業者之間是否存在「合意」，也就是彼此有默契配合行為。不過，直接證據不易取得，將透過價格、成本與市場結構等間接事證綜合判斷。公平會將力拚在三個月內完成調查並對外說明。

經濟部商業署指出，下游民生所需的塑膠用品，目前各大零售通路庫存充足，供貨正常；針對部分業者反映市面上很難叫貨情形，經調查是因為業者供應商的商品來自境外製造商。對於傳統市場或商圈產生的短暫缺口，商業署會聯繫商圈及市場自治會詢問採購需求，再協調業者直接供應，以維持市場秩序並穩定民生物價。

經濟部表示，將透過跨部會協調、產業合作及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨，並持續密切監控各項民生商品價格走勢。如有不當哄抬價格或囤貨情形，跨部會「物價聯合稽查小組」將啟動聯合稽查。

卓榮泰昨也在院會提出五點指示，包括國內所生產的各項石化產品及原物料，必須優先供應國內產業以及供應鏈的需求；經濟部協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源；法務部、經濟部及公平會針對囤貨、哄抬價格等不法行為進行嚴格查緝，並適時對外公布查緝結果。

第四，有關肥料供應與價格穩定，請農業部積極掌握各項資訊，並即時調節市場供需；第五，各項民生物資的供應，請經濟部、消保處、公平會、各相關部會密切注意價格波動，提高聯合稽查的密度和強度，並適時透過物價穩定機制處理，確保國內物價穩定。