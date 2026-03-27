聽新聞
0:00 / 0:00

今審電價費率 4月起可望凍漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部今天舉行電價費率審議會，考量穩定國內物價，四月起的民生及工業電價可望凍漲。本報資料照片
經濟部今天舉行電價費率審議會，考量穩定國內物價，四月起的民生及工業電價可望凍漲。本報資料照片

經濟部今天下午舉行電價費率審議會，討論四月電價費率。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，對國內物價造成上漲壓力，政府官員已多次表達目前以「穩定物價」優先，工商界代表也表態不要調整，據了解，民生和工業用電費率這次可望凍漲。

此外，行政院副院長鄭麗君昨主持「穩定物價小組」第三次臨時會報，鄭麗君在會中指出，民生用天然氣及桶裝瓦斯與外食、餐飲價格息息相關，為擴大穩定民生物價，請中油四月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，也請經濟部協調國內大廠穩定桶裝瓦斯價格。

對於電價是否調整，行政院長卓榮泰日前表示，他不能政治凌駕專業，但會以物價穩定為原則，電價問題交由電價審議委員會在社會氣氛下做出審慎的決定。經濟部長龔明鑫則說，電價的決定權在審議會，但行政部門也會表達期待，如果可以穩定物價對整體國家運作比較好。

由於審議會成員將近半數是政府部門代表，工商界代表也希望這次電價不要調漲，據指出，考量中東戰事造成燃料波動，中油已吸收大部分油價漲幅，同為國營事業的台電也得承擔物價「消波塊」的責任，由於目前戰事仍未停歇，電價可望凍漲。

國內天然氣主要由中油進口。二月廿八日公布三月天然氣價格調漲百分之三，原因在於歐美及東北亞低溫，導致天然氣需求大幅增加。

據了解，經濟部最擔心的還是中油、台電這兩家國營事業的財務狀況，尤其中油直到去年還在虧損，原本預估今年國際油價每桶介於五十五至六十五美元之間，可爭取轉虧為盈，但沒想到中東戰爭開打，且戰事持續一個月還無法結束，光是搶購現貨天然氣，一船就得多花十億元成本；若天然氣售價反映成本，則壓力將交棒到台電手上。

至於台電去年好不容易轉虧為盈，如今卻面臨飆漲的氣價壓力，且經濟部有意向電價審議會委員爭取電價凍漲，成本高漲壓力如何宣洩，經濟部需要多方衡量。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，台灣有百分之八十五的天然氣是用來發電，因此無論漲價由中油或台電吸收，都是很沉重負擔，電價的確存在調漲的壓力，但即便是調漲，幅度也會很有限，主要是因為過去三年已有五次調漲電價，且工業電價漲幅最大，價格已在前段班，企業端承受相當高的成本。

戰爭帶來不確定性，不只通膨壓力上升，也可能影響未來經濟成長，吳大任認為，但若戰爭遲遲不結束，電價上漲的壓力將無法避免，接下來幾個月，天然氣成本會明顯提高，這些成本總有一天會反映在電價上。

台經中心今發布三月消費者信心調查結果，能源價格受戰事影響已出現飆漲。吳大任說，物價上漲及股市修正兩項因素，都會削弱信心，通膨則會直接壓縮家庭支出，導致可支配所得下降。

龔明鑫 物價 天然氣 電價

延伸閱讀

政院穩物價…4月瓦斯、天然氣凍漲 強化稽查防哄抬

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

中油難撐…吸收34億 油價仍得大漲

戰爭不停 通膨升溫 恐萬物皆漲

相關新聞

今審電價費率 4月起可望凍漲

經濟部今天下午舉行電價費率審議會，討論四月電價費率。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，對國內物價造成上漲壓力，政府官員已多次表達目前以「穩定物價」優先，工商界代表也表態不要調整，據了解，民生和工業用電費率這次可望凍漲。

防囤積哄抬塑膠用品 跨部會稽查

中東情勢未定，全球石化原料供應不穩，台灣也傳石化製品如塑膠袋等缺貨。行政院長卓榮泰要求相關部會嚴格查緝哄抬價格情事，維持原物料價格穩定。經濟部表示，已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調業者供應，同時與公平會、法務部成立跨部會小組，進行市場稽查，維持市場秩序。

卓揆：不放棄任何電力來源

重啟核電議題近來成為焦點，行政院長卓榮泰昨天表示，將持續發展二次能源轉型，不會放棄任何可以增加電力來源的機會，要達到綠電充裕、供電無虞目標。

盧秀燕：台中將建立第十個工業產業鏈—無人機產業

台中市議會26日進行第4屆第7次定期會，市長盧秀燕答覆市議員林昊佑詢問時表示，繼九大產業鏈之後，包括我們的半導體、晶片、機械、光學、航太，還有風力能源等產業鏈，未來台中市要建立「第十個」工業產業鏈，那就是無人機系統。

政院穩物價…4月瓦斯、天然氣凍漲 強化稽查防哄抬

為因應中東情勢變局對全球能源及物價之衝擊，卓榮泰於26日行政院會做出穩定物價五項指示，行政院副院長鄭麗君於26日續召開「穩定物價小組」第3次臨時會報，進一步責請經濟部、衛福部、農業部、法務部等相關單位，協調國內石化業者優先供應國內，並拓展海外原料多元採購，維持石化原料穩定供貨；搭建醫療耗材穩定供應平台，確保不缺貨不斷貨；同時，強化塑膠袋及其他重要民生物資的價量監控，啟動跨部會物價聯合稽查，嚴查囤積、哄抬等不法行為。

機械公會理事長莊大立：中東對台機械銷售影響不大 出口看增目標不變

台灣機械公會26日召開會員代表大會，理事長莊大立表示，目前中東局勢緊繃，但對台灣機械銷售影響不大，運費壓力也還不明顯，後續持續觀察；他強調，機械和工具機景氣有好轉跡象，今年機械業出口成長5%至10%的目標不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。