今審電價費率 4月起可望凍漲

經濟部今天下午舉行電價費率審議會，討論四月電價費率。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，對國內物價造成上漲壓力，政府官員已多次表達目前以「穩定物價」優先，工商界代表也表態不要調整，據了解，民生和工業用電費率這次可望凍漲。

此外，行政院副院長鄭麗君昨主持「穩定物價小組」第三次臨時會報，鄭麗君在會中指出，民生用天然氣及桶裝瓦斯與外食、餐飲價格息息相關，為擴大穩定民生物價，請中油四月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，也請經濟部協調國內大廠穩定桶裝瓦斯價格。

對於電價是否調整，行政院長卓榮泰日前表示，他不能政治凌駕專業，但會以物價穩定為原則，電價問題交由電價審議委員會在社會氣氛下做出審慎的決定。經濟部長龔明鑫則說，電價的決定權在審議會，但行政部門也會表達期待，如果可以穩定物價對整體國家運作比較好。

由於審議會成員將近半數是政府部門代表，工商界代表也希望這次電價不要調漲，據指出，考量中東戰事造成燃料波動，中油已吸收大部分油價漲幅，同為國營事業的台電也得承擔物價「消波塊」的責任，由於目前戰事仍未停歇，電價可望凍漲。

國內天然氣主要由中油進口。二月廿八日公布三月天然氣價格調漲百分之三，原因在於歐美及東北亞低溫，導致天然氣需求大幅增加。

據了解，經濟部最擔心的還是中油、台電這兩家國營事業的財務狀況，尤其中油直到去年還在虧損，原本預估今年國際油價每桶介於五十五至六十五美元之間，可爭取轉虧為盈，但沒想到中東戰爭開打，且戰事持續一個月還無法結束，光是搶購現貨天然氣，一船就得多花十億元成本；若天然氣售價反映成本，則壓力將交棒到台電手上。

至於台電去年好不容易轉虧為盈，如今卻面臨飆漲的氣價壓力，且經濟部有意向電價審議會委員爭取電價凍漲，成本高漲壓力如何宣洩，經濟部需要多方衡量。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，台灣有百分之八十五的天然氣是用來發電，因此無論漲價由中油或台電吸收，都是很沉重負擔，電價的確存在調漲的壓力，但即便是調漲，幅度也會很有限，主要是因為過去三年已有五次調漲電價，且工業電價漲幅最大，價格已在前段班，企業端承受相當高的成本。

戰爭帶來不確定性，不只通膨壓力上升，也可能影響未來經濟成長，吳大任認為，但若戰爭遲遲不結束，電價上漲的壓力將無法避免，接下來幾個月，天然氣成本會明顯提高，這些成本總有一天會反映在電價上。

台經中心今發布三月消費者信心調查結果，能源價格受戰事影響已出現飆漲。吳大任說，物價上漲及股市修正兩項因素，都會削弱信心，通膨則會直接壓縮家庭支出，導致可支配所得下降。