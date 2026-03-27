借助AI浪潮 解決社會需求

攀岩大神艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），日前徒手攀登台北101大樓的壯舉，透過影音串流平台直播，據聞在28個國家奪下收視冠軍。看著那個孤身懸掛在高空的渺小身影，肯定震撼到許多人，而筆者看到的，是台灣不斷挑戰極限、被世界看見的韌性。

對不少台灣民眾來說，2025是個值得銘記的豐收年，台股從1989年的1萬點，走過35年的跌宕起伏，在2025年3月突破2萬點；今年一開年又勢若破竹站上3萬點。市值破兆元台幣的上市公司，從2024年的七家大幅增加到11家，其中超過一半是科技業者。

正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說的：「Taiwan is the center of the world.（台灣是世界的核心）」。這份亮眼表現絕非天降奇蹟，而是幾代台灣人胼手胝足、一步一腳印堆疊出的高度。

回望來時路，這是一段從「生存」到「卓越」的壯闊旅程。從遷台初期的惡性通膨與物資匱乏，仰賴美援艱困度日；後來，推動出口導向的輕工業發展，在高雄建立了全球第一個加工出口區；70年代，接連遭逢兩次石油危機與退出聯合國的驚濤駭浪，我們毅然推動十大建設擴大內需，厚植重工業基礎，也因此躍居為亞洲四小龍之首。每一個階段，都是台灣社會集體選擇「不放棄」的結果。

80年代中後期，在孫運璿、李國鼎等前輩的遠見下，大膽跳過傳統工業升級，直接切入尚在萌芽的半導體產業，新竹科學園區應運而生；90年代PC產業帶動電子製造供應鏈，成為全球電腦製造重鎮；千禧年後順利轉進智慧型手機與行動通訊浪潮，如今，台灣擁有全球最完整的半導體生態系。這條護城河，是我們深耕30年、無人能輕易複製的優勢。

從依賴美援的農業島，蛻變成為左右人類AI未來的矽島，台灣的成就與韌性，世界有目共睹；然而，當標準化、規模化、成本導向的硬體邏輯極致發展之後，我們也許該思考最根本的事－人。科技的目的，終究不是取代人，而是成就人。

以「人」為本的軟體思維，正是台灣當前最需要關注的議題。

我們不應僅滿足於製造效能最強的晶片，更應思考如何利用這一波AI浪潮，整合科技與人文，回應如高齡/少子化、長者照護缺口，或偏鄉醫療落差等真實且迫切的社會需求。唯有如此，才能徹底發揮人的「能動性」與「獨特性」，釋放比人口紅利更長久的「人文紅利」。

基於這樣的初心，筆者所服務的企業推出「社區一家企業共好平台」，藉由22年來累積的1萬6,000多個社區提案經驗，轉化為一套標準化的媒合機制，從企業動機、資源盤點到永續影響力等五大面向進行評估，為「有資源的企業」與「有需求的社區」搭建一座對接橋樑。

南山人壽是第一個響應加入的企業夥伴。南山長期關注健康不平等議題，從2013年起便致力協助弱勢就醫，2023年更將關懷列車開進原鄉。此次透過平台引介，決定長期支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，從原本的醫療關懷進一步擴大到人才培育、經濟發展與文化傳承。

這本質上是一種「軟硬整合」。有意投入ESG的企業可以透過平台的「社區需求數據庫」，找到最符合本業的施力點，藉由實際的陪伴與磨合，可以更敏銳預測社會需求，讓資源投放更有效率，這不僅是做公益，更是「科技向善」的具體實踐。

當愈多企業加入這個平台，台灣的社會支持網就會愈堅韌，也更能協助台灣從「AI大國」昇華為「文明大國」。誠摯邀請更多關心台灣未來的企業夥伴，與我們一同前行。（作者是信義房屋創辦人）