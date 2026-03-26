總統：台美經貿迎黃金年代

賴總統昨（26）日出席「台灣美國商會2026年謝年飯」時表示，政府將以更開放、穩定、前瞻的政策，和大家一起迎向台美經貿合作的黃金年代。

台灣美國商會昨日舉辦謝年飯，賴總統在商會理事長陳幼臻陪同下出席，多位內閣官員包含國發會主委葉俊顯、國科會主委吳誠文、政委楊珍妮、經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲，以及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都出席。

美國在台協會處長谷立言致詞表示，隨著台美對等貿易協定（ART）簽署，雙方不僅將落實99%貨物關稅取消、帶動美國車進口關稅降至0，更預計在2029年前達成台灣對美採購承諾，未來將深化AI與半導體合作、引進台灣中南部傳統製造業赴美投資。

賴總統致詞表示，根據美國商會發布的「2026商業景氣調查」，高達92%受訪企業將維持或擴大對台投資，更有84%受訪美商去年在台營運穩定獲益。

針對科技供應鏈合作，賴總統點名多項指標性投資案，包括英特格高雄新廠、美光台中四廠、超微南台灣研發據點、Google的AI基礎建設研發中心，以及輝達宣布在台灣設立總部，顯示台灣已是全球經濟發展的積極貢獻者，更是全球供應鏈韌性的「共同建構者」。

賴總統提到，今年元月台美順利完成「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」與「台美投資備忘錄」，代表雙方合作正邁向更制度化、更穩定且更可預測方向；目前美國已成為台灣最大的對外投資目的地，也是台灣最大出口市場。

賴總統比喻，台灣就像一棵大樹，要茁壯挺立、不斷向天際線伸展，就要仰賴深扎於土地中強壯而健康的樹根，承諾政府會珍惜每一份信任，以更開放、前瞻政策與企業界並肩同行。

針對未來台美經貿深化，陳幼臻提三大建議，首先是建構AI價值鏈，並儘速解決台美雙重課稅問題；其次是打造跨太平洋資源走廊，透過與阿拉斯加液化天然氣協議等合作，強化能源韌性。第三是優化經濟架構。