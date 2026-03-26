能源轉型 拚綠電充裕

行政院長卓榮泰昨（26）日表示，國科會與經濟部將全力協助產業排除萬難，營造更優質投資環境，將持續發展二次能源轉型，同時不會放棄任何可增加電力來源機會，要達到「綠電充裕、供電無虞」目標。

美光昨日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，這座自力積電（6770）手中取得的P5廠，正式從交易案走入擴產節奏。

卓榮泰昨日出席「台灣美光苗栗銅鑼晶圓一廠揭牌典禮」時表示，政府將持續加碼支持美光在台投資，也會強化行政協助，確保各項合作順利推動。美光在台投資已達1.4兆元，是台灣最大外資之一，台灣也是美光全球最大生產基地之一，無論是DRAM或HBM，台灣都扮演關鍵角色，並支撐AI基礎建設發展。

公司表示，部分新收購無塵室空間已啟動設備進駐前置作業，將支援先進 DRAM產品、包括HBM在內的供應能力擴充；卓榮泰、美光全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson、台灣美光董事長盧東暉等人也到場出席，顯示銅鑼廠已進一步走向AI記憶體產能落地階段。