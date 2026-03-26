政院出手 確保物價穩定 下月天然氣、瓦斯價不調整

中東戰事引發民生通膨疑慮，行政院長卓榮泰昨（26）日指示祭出五項措施，確保民生穩定，包含國內生產的各項石化產品及原物料，須優先供應國內產業及供應鏈，並將加強查緝囤貨、哄抬價格等不法行為，全力確保物價穩定。

針對中東情勢及國內物價因應，卓榮泰昨日在行政院會表示，中東情勢變化快速，目前仍非常緊張，在油氣供應方面，政府非常審慎，並積極要求掌握3月至6月所有油氣供應情形。

卓揆祭五大措施穩物價

此外，經濟部今日將召開電價費率審議會，據了解，將以「穩定物價」為大原則，4月電價凍漲機率高，不過實際仍待審議會決定。

行政院副院長鄭麗君昨日召開穩定物價小組會議，拍板中油4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，並請經濟部協調國內大廠穩定桶裝瓦斯價格，確保國內能源價格穩定，力求穩定民生物價。

針對近來業者惡意囤貨作為，法務部已啟動「物價聯合稽查小組」實地稽查，對囤貨、哄抬價格等不法行為立即嚴格查緝，全力查察不法；同時臺灣高等檢察署已啟動「查緝民生犯罪聯繫平臺」，一旦發現業者有對內囤積、對外哄抬等情事，將移請權責機關依法裁處，涉及刑責者，將交由地方檢察署嚴加查辦，絕不寬貸。

卓榮泰指示五項措施。第一，國內所生產的各項石化產品及原物料，優先供應國內產業及供應鏈需求；第二，請經濟部協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源，強化多元供給；第三，為維持原物料穩定供應，請法務部、經濟部及公平會分工合作，嚴格查緝囤貨、哄抬價格等不法行為，並適時對外公布查緝結果。

第四，有關肥料供應及價格穩定，要求農業部積極掌握各項資訊，並即時調節市場供需；第五，各項民生物資供應，請經濟部、行政院消保處、公平會及各相關部會密切關注價格波動，提高聯合稽查密度及強度，適時透過物價穩定機制處理，全力確保國內物價穩定。

公平會代理主委陳志民昨日赴立法院經濟委員會業務報告，對於立委關注業者囤積、漲價議題，他表示，業者若出現聯合囤積或集體拒絕出貨，即使未直接聯合漲價，仍可能違反《公平交易法》，只要掌握相關事證，將依法介入處理。