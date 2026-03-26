政院穩物價…4月瓦斯、天然氣凍漲 強化稽查防哄抬

為因應中東情勢變局對全球能源及物價之衝擊，卓榮泰於26日行政院會做出穩定物價五項指示，行政院副院長鄭麗君於26日續召開「穩定物價小組」第3次臨時會報，進一步責請經濟部、衛福部、農業部、法務部等相關單位，協調國內石化業者優先供應國內，並拓展海外原料多元採購，維持石化原料穩定供貨；搭建醫療耗材穩定供應平台，確保不缺貨不斷貨；同時，強化塑膠袋及其他重要民生物資的價量監控，啟動跨部會物價聯合稽查，嚴查囤積、哄抬等不法行為。

此外，鄭麗君指示，今年4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、肥料價格凍漲，確保國內能源價格穩定，力求穩定民生物價。

確保能源供應穩定及民生物價平穩是當前首要任務，目前國內油氣存量高於法定規範，3月至5月天然氣已全數調度到位，供應無虞，自6月起增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定。鄭麗君表示，民生用天然氣及桶裝瓦斯與外食、餐飲價格息息相關，為擴大穩定民生物價，請中油公司本年4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，並請經濟部協調國內大廠穩定桶裝瓦斯價格。

為降低中東戰事對國內石化原料及相關產業的影響，在石化原料部分，鄭麗君表示，請經濟部協助業者拓展海外石化原料多元採購，並協調中油公司及民間石化業者盡可能增產，共同穩定石化原料供給。針對中下游塑膠相關民生關鍵物資，如塑膠袋、包裝材料、日用品及醫材等，請經濟部成立原物料供應通報網，與公協會、業者與各目的事業主管機關保持聯繫，協助業者進行貨源調度及媒合分配，同時嚴密監測供應鏈市況，避免發生囤積哄抬之不法情事，以確保國內供應鏈運作無虞。

氦氣是天然氣開採過程中的副產品，廣泛應用於半導體鍍膜載氣及冷卻使用。鄭麗君責成經濟部與國內三大氣體供應業者聯繫，確認目前業者均可透過國際供應體系，從美國、澳洲等替代來源國購入氦氣，來源管道暢通。此外，國內半導體大廠製程設備多具備循環回收系統，氦氣可重複使用，提升供應韌性。經濟部將持續追蹤氦氣供需情形，確保我國氦氣供應無虞，以保障國內產業穩定運作。

針對醫療器材、藥品包材，鄭麗君請經濟部與衛福部共同成立醫療耗材穩定供應平台，即時掌握缺料廠商名單及價量情形，並請經濟部協助調貨。為此，衛福部已與相關藥廠及醫材廠保持密切聯繫，掌握使用塑膠原料之醫材品項，例如：靜脈輸液導管、氣管支氣管抽吸導管、注射筒等現況，衛福部與經濟部已合作提供廠商必要的協助。

為減輕醫材藥品業者負擔，鄭麗君已請衛福部研議運用《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中可支應的200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作，醫材、藥品不缺貨不斷貨。

針對近來業者惡意囤貨作為，法務部已啟動「物價聯合稽查小組」實地稽查，提供民眾檢舉不合理漲價或聯合哄抬物價24小時通報專線（0800-007-007），對囤貨、哄抬價格等不法行為立即進行嚴格查緝，全力查察不法。同時臺灣高等檢察署也已啟動「查緝民生犯罪聯繫平臺」，督導各地檢署查緝民生犯罪小組強化查緝作為，一旦發現業者有對內囤積、對外哄抬等情事，將移請權責機關依法裁處，涉及刑責者，將交由地方檢察署嚴加查辦，絕不寬貸。

國內肥料、原物料之供應來源多元，但為降低美以伊戰事對製肥原料價格波動之影響，鄭麗君請農業部密切監測肥料價格及原料漲勢，協調台肥公司維持肥料價格凍漲，必要時啟動肥料漲幅補助措施，並研議增加補助品項，全力減輕農民負擔。

考量國際運價與我國進口肥料原料、大宗物資商品價格密切相關，鄭副院長亦請交通部密切關注國際海運貨運、散裝貨運價。交通部觀察近來海運運價指數短期漲跌互見，尚無明顯波動，將持續密切關注國內海空客貨運價之波動情形，並召開「國際海運運輸平穩工作小組會議」，有效掌握航運市場與業界需求變化。

本年3月因蔬果供量充裕及春節採購需求消退，食物類價格呈現平穩，服務類部分項目（如計程車資、旅遊團費等）之春節暫時性漲價亦已結束，雖國際油價因228中東衝突大幅上漲，但在政府啟動專案緩漲搭配汽柴油雙緩漲機制，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度下，可減緩CPI油料費漲幅，3月前2旬CPI漲幅低於1.5％，鄭麗君指示各部會持續關注國內物價情勢。