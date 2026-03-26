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機械公會理事長莊大立：中東對台機械銷售影響不大 出口看增目標不變

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
台灣機械公會召開會員代表大會，理事長莊大立表示，中東局勢緊繃對台灣機械產銷影響不大，今年出口看增5%至10%目標不變。記者宋健生／攝影
台灣機械公會召開會員代表大會，理事長莊大立表示，中東局勢緊繃對台灣機械產銷影響不大，今年出口看增5%至10%目標不變。記者宋健生／攝影

台灣機械公會26日召開會員代表大會，理事長莊大立表示，目前中東局勢緊繃，但對台灣機械銷售影響不大，運費壓力也還不明顯，後續持續觀察；他強調，機械和工具機景氣有好轉跡象，今年機械業出口成長5%至10%的目標不變。

針對中東局勢，莊大立指出，主要還是觀察國際油價上漲對機械產業的成本影響，例如運輸成本、甲醛供貨等因素，其中，甲醛攸關鑄件製造。

不過整體來看，中東市場占台灣機械產業比重較小，中東市場變數對台灣機械產業銷售影響不大，但運費若增加，可能對銷往歐洲和美國市場的運輸成本帶來壓力，目前運費壓力還不明顯。

值得注意的是，繼上銀（2049）、大銀（4576）宣布調漲售價，程泰（1583）集團、友嘉集團、東台（4526）集團及瀧澤科（6609）等整機廠，考慮跟進之後，和大集團總裁沈國榮今天也宣布，旗下高鋒（4510）工業將在4月中通知客戶，預計第2季正式調漲售價，漲幅約5%至10%。

莊大立指出，美國、以色列與伊朗戰火，造成荷莫茲海峽航運受阻，能源與油價勢必衝擊製造成本，各國保護主義是否會越演越烈，地緣政治緊張情況持續，機械產業景氣是否能如目前持續緩步復甦，都是觀察重點。

展望中東市場，莊大立指出，除了部分產業機械廠商往中東市場發展，也有會員廠商到中東、北非、阿爾及利亞發展，若能持續站穩根基，對日後銷售將有幫助。

觀察目前業界接單狀況，莊大立說，除了產業機械景氣回溫外，從供應商和廠家資訊了解，工具機產業景氣也有好轉跡象；至於是否代表景氣春燕來臨，他笑著說，「看是大燕還是小燕」，整體還未見明顯復甦，不過仍正面看待今年景氣發展。

莊大立重申，今年機械出口將持續穩定成長，整體機械產業出口成長5%至10%，產值成長超過10%的目標不變。他也預期，AI絕對是未來的趨勢。

觀察匯率動向，莊大立坦言，近年受新台幣匯率相對升值影響，台灣工具機過往的高性價比優勢已消失，性價比反而是競爭對手國更具優勢。

也因此，台灣工具機出口受到日、韓等高階設備，以及中國大陸中低階設備的市場夾擊，在標準機型與泛用機型等較具市場經濟規模銷售上，價格難與競爭，訂單取得不易，是台灣機械出口產品中受影響最大產業。

莊大立進一步指出，雖然全球預期俄烏戰爭可望結束，其戰後的重建市場規模龐大，可帶來許多市場與商機，但台灣機械產業仍要重新擬定發展策略，內需部分，除了AI半導體，軍工產業也將為台灣機械業帶來新的國內商機。

國際油價 新台幣匯率 景氣

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