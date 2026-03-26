聽新聞
0:00 / 0:00
內政部修法挺自主都更 10億元信用保證帶動百億融資
內政部26日於部務會報通過「中央都市更新基金收支保管及運用辦法」修正草案，調整相關規定以強化自主都市更新的資金支持。內政部表示，此次修正第4條，明定中央都市更新基金可用於支應自行實施都市更新重建貸款的信用保證相關支出，並將與財團法人中小企業信用保證基金簽約，初期由基金提撥10億元作為信用保證專款，預估可提供約100億元的融資保證額度。
內政部指出，未來將視實際需求滾動檢討專款規模，逐步擴大對自主都更的財務支持，協助民眾降低資金籌措壓力，加速推動更新重建。
內政部表示，政府近年積極推動自主都市更新政策，透過制度設計降低融資門檻，賦予老舊社區地主更多主導權，提供多元更新途徑，以改善整體居住環境品質。
內政部進一步說明，自主都更推動過程中，普遍面臨資金需求龐大與融資不易等問題。本次修法重點在於導入政府信用保證機制，藉由提升金融機構放款意願，降低民眾融資障礙，協助所有權人順利籌措重建資金，進而促進建築安全提升與居住環境改善。
統計顯示，全台屋齡逾30年的老屋已超過554萬戶。截至今年2月，全國都市更新及危老重建案件核定（准）件數達6,130件，其中3,652件已申報開工。內政部表示，未來將在兼顧居民權益與公共利益下，持續提供金融支持，鼓勵民眾參與自主都更，提升整體居住安全與都市景觀。本修正草案通過後，將依程序報請行政院核定發布施行。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。