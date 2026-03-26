內政部修法挺自主都更 10億元信用保證帶動百億融資

因中東局勢，中油供料短缺，瀝青業者斷貨。位於北部的一家瀝青大廠吳姓業者說，目前瀝青價格每公秉已調漲約 5000元，現在這一周已經斷貨，北部一周內庫存就會用盡；未來只能向市府的公共工程單位申請停工或展延工期，目前得到的消息，預計清明節後才有少量供貨，也只能觀望國際形勢。

2026-03-26 13:15