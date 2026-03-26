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景氣回溫…機械公會：中東局勢影響不大 今年出口產值看增

中央社／ 台北26日電
台灣機械工業同業公會26日舉行會員代表大會，理事長莊大立（站立持麥克風者）表示，中東局勢緊繃對台灣機械產業銷售影響不大，今年機械業出口看增。中央社
台灣機械工業同業公會26日舉行會員代表大會，理事長莊大立（站立持麥克風者）表示，中東局勢緊繃對台灣機械產業銷售影響不大，今年機械業出口看增。中央社

台灣機械工業同業公會理事長莊大立今天表示，目前中東局勢緊繃對台灣機械產業銷售影響不大，運費壓力還不明顯，後續持續觀察；產業機械和工具機景氣有好轉跡象，預估今年機械業出口可成長5%至10%，產值成長可超過10%。

機械公會下午舉行會員代表大會，莊大立會前接受媒體短暫採訪。

觀察中東局勢，莊大立指出，主要還是觀察國際油價上漲對機械產業成本影響，例如運輸成本、甲醛供貨等因素，甲醛攸關鑄件製造，不過整體來看，中東市場占台灣機械產業比重較小，中東市場變數對台灣機械產業銷售影響不大，但運費若增加，可能對銷往歐洲和美國市場的運費成本帶來壓力，惟目前運費壓力還不明顯。

莊大立表示，美國、以色列與伊朗戰火，造成荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，能源與油價勢必衝擊製造成本，各國保護主義是否會越演越烈，地緣政治緊張情況持續，機械產業景氣是否能夠如目前持續緩步復甦，都是觀察重點。

展望中東市場，莊大立表示，部分產業機械廠商往中東市場發展，有會員廠商到中東、北非、阿爾及利亞出差發展，若能持續發展站穩根基，對日後銷售有幫助。

觀察目前接單狀況，莊大立表示，除了產業機械景氣回溫外，此外從供應商和廠家資訊了解，工具機產業景氣也有好轉跡象，至於是否可說是景氣春燕來臨，莊大立笑說，「看是大燕還是小燕」，整體還未見明顯復甦，不過仍正面看待今年產業景氣正向發展。

莊大立預期，今年機械整體出口將繼續穩定成長，整體機械產業出口將可望成長5%至10%，產值成長可超過10%。他指出，AI絕對是未來趨勢。

觀察匯率動向，莊大立表示，近年受到新台幣匯率相對升值影響，高性價比優勢消失，性價比反而是競爭對手國更具優勢。因此，台灣工具機出口受到日、韓等高階設備與中國大陸中低階設備的市場夾擊，在標準機型與泛用機型等較具市場經濟規模銷售上，價格難與競爭，訂單取得不易，是台灣機械出口產品中受影響最大產業。

莊大立表示，持續觀察利率動向、通膨持穩、景氣穩定，不影響機械產業復甦動能，以及終端市場消費需求。

地緣政治 國際油價 景氣 新台幣匯率

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