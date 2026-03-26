公平會連3年榮獲反托拉斯寫作獎 成果受國際肯定

公平會今天發布新聞稿指出，繼2024年、2025年榮獲國際知名競爭法出版商Concurrences年度反托拉斯寫作獎（AntitrustWriting Awards）後，今年再度以「事業因應環境永續涉及聯合行為的參考指引」獲獎。

反托拉斯寫作獎是由國際知名競爭法出版商Concurrences創立，目的是促進競爭法領域研究，並推動法律與經濟領域的競爭倡議。

Concurrences於2004年設立，在巴黎、倫敦和紐約皆設有辦公室，是對各國競爭政策極具影響力的競爭政策與法律出版機構。此次評審團由來自全球各地超過70位競爭法知名學者與實務工作者，例如經濟合作暨發展組織（OECD）全球競爭論壇主席、美國司法部反托拉斯署副署長等。

公平會指出，此次獲獎的「事業因應環境永續涉及聯合行為之參考指引」，是考量因應全球氣候變遷及台灣「2050淨零排放目標」的發展趨勢，國內事業推動綠色能源轉型的過程中，會憂慮彼此合作是否觸犯公平交易法，公平會為了排除事業違法的風險及疑慮，主動邀集學者專家及相關事業進行意見諮詢並研析修正後，於2025年2月正式發布指引。

公平會表示，這份指引以清楚、簡潔、白話為原則，讓事業可依據指引內容評估風險。公平會並設計自我評估檢查清單，讓事業透過簡易步驟，快速自我檢視永續作為是否遵法、合規，這也是這份指引的最大亮點。

這次獲得反托拉斯寫作獎的「事業因應環境永續涉及聯合行為的參考指引」，是在「最佳軟法與研究」項目50多篇文章中，經全球讀者票選，成為「亞洲及大洋洲區域」的讀者最佳選擇，與西班牙國家市場與競爭委員會（歐洲區）、多明尼加國家消費者權益保護局（美洲區）、埃及競爭管理局（非洲與中東區）等作品共同獲得此項殊榮，顯現公平會於競爭法領域的努力及倡議獲得國際肯定。

公平會補充，頒獎典禮已在3月24日晚間於美國華府「全國記者俱樂部」舉行，並由駐美代表處經濟組組長廖浩志代公平會領獎。