「灶腳要煮飯沒米」受中東戰火北部瀝青業者喊：本周庫存將用盡

因中東局勢，中油供料短缺，瀝青業者斷貨。位於北部的一家瀝青大廠吳姓業者說，目前瀝青價格每公秉已調漲約 5000元，現在這一周已經斷貨，北部一周內庫存就會用盡；未來只能向市府的公共工程單位申請停工或展延工期，目前得到的消息，預計清明節後才有少量供貨，也只能觀望國際形勢。

吳姓業者說，目前中油的發文，未來還會供給，但供量無法一直供應，發給廠商的不可抗力事件通知書，也說明油品的供應，因為超出合理可控的範圍，因為他是做公共工程營造供料廠商，目前沒有料可取得，且價格也漲，一周前1公秉已經調了5000元。

至於手上的合約，吳姓業者說，這種不可抗力的事，廠商也沒有辦法解決，控管權是在中油，至於開口合約或是年度合約，真的沒有原物料，就會發文給業主，希望先停工或是展延工期，這是權宜之計，因為什麼時候會正常供料，廠商也不曉得，目前收到的訊息是清明節過後，可能會陸陸續續有少量的供貨。

他說，現在是「灶腳要煮飯沒米」，要買米沒米，不是不愛煮，而且團隊、工班這麼多人，也要吃飯、要上班，所以影響很大，目前只有部分工程可以進行，看各工廠自己的庫存量來調配，但在北部，這周庫存大概就用盡了。

北市新工處表示，因中東戰事影響原油供應，道路維護施工廠商很多都反映，瀝青混凝土廠因產量受限，出料有總量管制，但各家瀝青混凝土廠原料庫存可用多久，尚在了解中。

新工處指出，市府工程契約訂有各工程項目之詳細價目表，不過工程契約有約定，如遇天災或事變等不可抗力或不可歸責於廠商的事由，以致未能依時履約，廠商得依「台北市政府工程契約訂約後工期核算要點」規定申請工期檢討，新工處將依契約相關約定處理。

至於施工期間，瀝青缺貨，但新工處表示，工程檢驗的項目，都訂有相關規定，仍會依材料、設備檢、試驗表，以維護工程品質。