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能源危機感飛速升溫 開發深層地熱自救？中油揭第二口深層井進度

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部次長賴建信表示，地熱在綠電供應中將扮演關鍵角色，經濟部推動多項配套措施，包括法規優化、獎勵機制以及投資環境改善，以打造更完善的地熱發展環境。圖／聯合報系資料庫
經濟部次長賴建信表示，地熱在綠電供應中將扮演關鍵角色，經濟部推動多項配套措施，包括法規優化、獎勵機制以及投資環境改善，以打造更完善的地熱發展環境。圖／聯合報系資料庫

中東戰事持續將近1個月，全球能源供應遭到嚴重衝擊，石化原物料供應也岌岌可危，能源多元化再度受到關注。經濟部次長賴建信表示，台灣近2年經濟成長表現強勁，同時，台灣也承諾減碳並有2050淨零的願景，地熱等永續的綠色電力必須繼續推進。中油透露台灣第二口深層井，預計6月可達4000公尺目標。

經濟部舉辦2026台灣地熱國際論壇，賴建信應邀致詞時指出，近期中東戰事不僅影響人民生計，也衝擊全球能源供應的穩定性，各國高度關注石油供應是否穩定，以及能源資源是否充足，經濟部將持續與中油合作，共同克服地緣政治所帶來的風險與挑戰。

賴建信表示，台灣仍承諾走向減碳與淨零排放的國家願景，因此包括地熱在內的各種發電選項都要共同推進，以穩定提供永續的綠色電力，台灣需要更多的綠電來支持國內產業的永續發展，特別是在台灣是全球AI供應鏈重要一環的情況下，穩定且充足的綠電更顯重要。

地熱在綠電供應中將扮演關鍵角色，賴建信表示，地熱開發初期需要大量投資，在探勘與開發階段也存在一定風險，因此必須導入完善的風險管理機制，經濟部已推動多項配套措施，包括法規優化、獎勵機制以及投資環境改善，以打造更完善的地熱發展環境。

中油去年底完成台灣第一口深層地熱探測井（宜蘭員山1號井）的鑽探，深度達4000公尺，但因溫度不到可供商業發電的程度，現已轉為監測井。中油董事長方振仁在論壇致詞時表示，地熱能源具備穩定供應與基載發電的特性，對國家能源體系具有關鍵意義。尤其從近期中東地區的情勢來看，如果台灣能提升自主能源的比例，在面對國際能源風險時，將更具彈性與韌性。

方振仁對於紐西蘭成功打造地熱產業的經驗表示羨慕，由於紐西蘭已有20％的能源來自於地熱，若台灣也能在地熱發電上達到相當比例，一定會讓國人感到安心。

深達4千多公尺的宜蘭員山1號井沒有成功商轉發電，但驗證了宜蘭地區的地熱模型，方振仁表示，中油在土場地熱電廠則有收獲，今年1月已成功發電，正在進行地面設施的參數調校，以提升發電效率，同時也啟動第二階段的鑽井作業，以提高整體產能。此外，正進行深層鑽探的宜蘭冬山1號井，預計今年6月可達目標深度4000公尺。

地緣政治 能源 中油

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