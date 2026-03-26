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政院核頒顏慧欣一等功績獎章 感念長年貢獻與台美關稅談判的努力
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病離世，各界表達哀悼，行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君也發文表達哀悼。行政院發言人李慧芝26日表示，行政院感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判的付出，將核頒她一等功績獎章。至於近期傳出她生前曾受到的委屈與壓力，行政院已經進行了解。
李慧芝指出，卓榮泰與鄭麗君對於顏慧欣離世都非常心痛不捨，也很感念顏慧欣在台美談判期間戮力完成使命的付出，她相關作為值得民眾肯定。尤其是卓榮泰非常不捨，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判中的付出，後續將核頒一等功績獎章。
記者會中提到顏慧欣時，李慧芝也一度梗咽，他強調「對於顏慧欣副代表的不幸離世，行政院表達高度不捨與遺憾」目前了解，在其任職期間，並未接獲相關申訴案件。至於外界關切事項，政府會持續釐清與了解，若有進一步資訊，將適時對外說明。
根據獎章條例，獎章種類分為功績獎章、楷模獎章、服務獎章、專業獎章，其中功績獎章分為三等。
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