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中東戰事推升能源壓力 卓揆：石化原料優先供應內需、嚴打囤貨炒價

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中東戰事延燒，能源供給持續緊張，行政院長卓榮泰26日在院會中指出，面對國際情勢波動，國內所生產的石化產品及既有庫存，須優先供應國內產業與供應鏈需求，政府並將協助民間石化業者拓展海外供應來源，同時加強查緝囤貨、哄抬價格等不法行為，並透過即時調節機制，全力維持市場穩定。

卓榮泰表示，中東局勢變化快速且持續緊張，政府除先前投入護僑行動，並與當地國人保持密切聯繫外，也已積極掌握3至6月油氣供應情形。在油價方面，政府持續透過吸收部分民生成本，抑制漲幅，並由行政院物價穩定小組及各部會應變機制，密切關注相關指標變化。

他指出，隨著戰事持續，國內市場已出現供應與價格波動情形，要求各部會強化掌握石化產品進口成本與市場動態，並即時採取必要因應措施，並提出五項具體指示。

首先，國內石化產品及原物料須優先供應內需，確保產業運作與供應鏈穩定；其次，責成經濟部協助業者拓展多元進口來源，降低對單一市場依賴。

第三，為穩定原物料供應，由法務部、經濟部及公平會分工合作，加強查緝囤貨與哄抬價格行為，並適時對外公布查緝成果，以遏止市場炒作。

第四，針對肥料供應與價格，請農業部強化掌握相關資訊，並即時調節供需；第五，對於各項民生物資，要求經濟部、消保處、公平會及相關部會密切監控價格波動，提升聯合稽查強度，並透過物價穩定機制適時介入，確保國內物價維持穩定。

農業部 石化原料 法務部

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