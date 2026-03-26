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美伊戰爭影響瀝青供應 業者哀叫：瀝青價格上漲35% 還有這一樣也漲了
中東地區情勢緊張影響原油供應，導致國內瀝青供應不穩定，「台灣區瀝青工業同業公會」會員反映，近期中東地區戰事影響國際能源市場，原油供應鏈出現不穩定之情形進而影響國內瀝青供應，致使瀝青混凝土生產及供料安排上面臨不確定性，恐對工程材料供應及施工期程影響甚鉅。
據工會綜合會員意見指出，受中東地區情勢緊張影響，瀝青價格已上漲35%，而且不是漲價而已，而是量不夠，使得供應出現問題，影響工程和後續接案。
另則是，道路路面的刨除作業使用的鎢鋼刀，從俄烏日戰爭開打後，中國大陸就限制鎢鋼出口，美伊戰爭使得情勢加遽，鎢鋼刀也漲了16%。一般路面的刨除作業，每2、3公里就要換刀，鎢鋼漲價，也使得工程的成本大幅增加。
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