能源轉型目標不變 政院：核電重啟仍待安全審查程序

針對核能政策的發展，行政院發言人李慧芝26日再度重申，二次能源轉型目標不變，包括再生能源、節能與儲能發展均已有進展。但如果核電廠如要重啟，須先由台電公司提出自主安全檢查報告，並送交核安會審查，程序仍需一段時間，將以「核安優先」為最高原則推動。

行政院長卓榮泰日前於立法院答詢明確表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」讓外界關注執政黨對於核能議題是否有所改變。對此李慧芝表示，過去包括車諾比核災、三哩島核事故及福島核事故等重大核安事件後，各國均展開對核能政策的檢討與反思。

李慧芝再次強調，能源轉型目標不變，將持續推動多元綠能、節能與先進儲能發展，並已展現一定成果。截至目前為止，去年全國再生能源發電量已達378億度，超越核二、核三電廠發電量；全國風電與光電裝置容量亦成長近10倍，2025年已達約20GW規模。此外，企業綠電直接採購亦顯著成長，與2020年相比，成長幅度達2,300%。

至於核電政策，李慧芝表示，在核安無虞、核廢料處理具可行方案且取得社會共識前提下，態度並未改變，現階段仍以發展再生能源與能源轉型為主。依據現行法規，核電廠具備重啟條件，但須由台灣電力公司提出自主安全檢查報告，並送交核安會審查，整體程序仍需相當時間。

經濟部表示，針對核三廠延役計畫，將依既定時程於3月底前送交核安會。後續核安檢查作業約需1.5年至2年完成，預計最快於2027年底送交審查，並強調，核安為最高原則，將在確保安全前提下推動相關作業，不會因時程壓力影響核安判斷。