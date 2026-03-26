進入枯水期尾聲 水利署每日監控水情、目標6月底前供水穩定

時序進入枯水期尾聲，面臨氣候變遷帶來的極端降雨考驗，行政院26日於院會中聽取經濟部水利署報告，水利署早在自去年6月起審慎應對，除每日監控水情外，同時展開各項節水調度措施，以達成6月底前民生不進入分區供水，且產業生產穩定不受影響為目標。

行政院長卓榮泰指出，水資源是國家經濟發展的重要基礎，依據中央氣象署統計，去年冬季迄今為止，臺灣西半部降雨創下75年以來最少紀錄，新竹以南水庫集水區降雨量是歷年同期的7％至37％左右。所幸，近年來各項水資源工程已發揮功效，目前多數地區水情仍屬穩定。

目前最新的水情燈號，特別需要關注的是新竹地區，目前是減壓供水的黃燈、台中地區是水情提醒的綠燈。因應後續降雨的不確定性，請經濟部務必要持續滾動檢討各地水情，特別是蓄水量偏低的新竹寶山及寶二水庫、台中鯉魚潭水庫，必須最大化跨區支援能量，並啟用抗旱井及伏流水等備援水源，全力達成6月底前民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響的目標。

水利署表示，新竹以南水庫集水區的降雨量僅為歷年同期的7%至37%。特別是新竹寶山及寶二水庫、臺中鯉魚潭水庫，其入流量僅有百年大旱同期的6成至8成。過去推動前瞻計畫各項水資源工程已發揮功效，透過水庫珍珠串讓全台水資源有效調度運用，包括北部石門水庫最大化調度新竹、中部集集堰川流水優先調度嘉義、曾文水庫調度南化淨水場及高屏堰餘裕水源北送台南等措施，累計調度總量達3.9億噸，有效提升各地供水韌性。

水利署說，水利署早在自去年6月起審慎應對，除每日監控水情外，同時展開各項節水調度措施，包括跨區調度、水庫出水總量管制、優先利用川流水及伏流水、產業自主節水及優先使用再生水、農業加強灌溉管理、適時啟用抗旱水井、自來水管壓調控等措施，在跨部會合作齊心防旱努力下，整體節水調度成效達8.1億噸以上，相當於4座石門水庫容量，有效延長各地水庫供水時程。

水利署進一步說明，由於寶山-寶二水庫入流較百年大旱同期減少23%，是目前水庫蓄水偏低的最主要原因。為因應嚴峻水情，水利署已跨區最大化自桃園石門水庫及苗栗永和山水庫跨區調度每日23.2萬噸至新竹地區外，公共用水實施減壓供水黃燈，於夜間22時至翌日5時進行減壓供水，不會影響一般民眾生活用水，產業也於不影響生產原則下採行自主節水7%措施，並要求行政機關及國營事業非必要用水停用自來水，農業部分則實施系統性節水灌溉措施。台中地區亦因大安溪入流量偏少，鯉魚潭水庫蓄水量較歷年同期低，目前為水情提醒綠燈。

現在已進入枯水期後段最關鍵的時刻，梅雨季前降雨仍具不確定性，水利署持續監控各地區水情及靈活調度區域水源，並滾動檢討節水防旱措施。

水利署強調，預計於2026年6月底完成大安大甲溪聯通管，並於2028年底完成石門水庫至新竹聯通管，同時加速推動新竹與台南的海水淡化廠工程。透過開源、節流、調度、備援及管理五大策略，全面強化台灣各地的供水韌性。