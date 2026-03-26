公務員調薪有譜？政院：研議中將考量多項因素

人事行政總處人事長蘇俊榮25日表示，正向行政院爭取今年度為公務員調薪，預計4月向行政院長卓榮泰報告，對此，行政院26日表示，目前相關方案仍在作業中，將持續進行評估，並適時向外界報告，至於是否調薪將考量多項因素再由相關審議機制整體評估。

立法院去年三讀修正軍人待遇調整以及警消退休條例，但2026年度總預算之中並未編列，行政院正在申請釋憲中。基於普發現金、新版財劃法、對等關稅等影響，政院去年拍板今年軍公教不調薪，但如今出現轉機。

蘇俊榮昨日在立法院時表示，今年6月底前將透過「待遇調整委員會」討論明年調薪問題。另外，他也在向行政院爭取對公務員的「另一個」調薪機會，「我下個月會去向卓院長報告。」

對此，行政院發言人李慧芝表示，目前相關方案仍在作業中，將持續進行評估，並適時向外界報告。並同時感謝人事行政總處長期努力，政府也持續透過調整薪資，帶動整體薪資水準提升。在賴總統任內，以及過去政府於2018年、2022年、2024年及2025年，均已為軍公教人員進行加薪，累計調幅約14.7%。近年也持續提升各項專業加給。

至於未來是否再調整薪資，李慧芝強調，政府將綜合考量多項因素，包括經濟成長率、國民平均所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準，以及政府財政負擔等財經指標，再由相關審議機制進行整體評估。