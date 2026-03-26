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日股投資吸引力未削弱 這兩基本面因素攸關後續走向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日本野村資產管理首席投資長CIO原田慎太郎（Shintaro Harada）表示，日本市場的投資吸引力並未被削弱。一旦中東局勢出現穩定訊號，日股有望迎來修正後的反彈。後續更重要的仍是日本自身基本面發展，包括2026財年的企業獲利預測，以及春季薪資談判的進展，這些因素將決定日本股市能否在波動過後重新走向穩定與成長。

原田慎太郎認為，儘管近期美日峰會釋出正面訊號，包括雙方在安全議題上的立場一致與經濟合作的深化，但市場情緒仍受到中東局勢再度升溫的壓制。美日合作雖具戰略意義，卻在地緣政治風險明顯升高的背景下被淡化，投資人關注焦點迅速回到伊朗相關情勢，使原本偏向樂觀的日股市場氛圍轉為保守。

原田慎太郎指出，日股市場不確定性升高的核心原因，在於目前中東局勢缺乏明確的降溫方向。美國雖釋出可能調整軍事行動的訊號，但停火態度仍相對強硬；伊朗方面也表態將持續反擊，並可能影響荷莫茲海峽的重要航運安全。雙方立場僵持，意味短期內難以看到明顯緩和的契機，促使市場進入對地緣政治風險「持續存在」的定價模式。

在高度不確定的環境下，日本股市近期出現明顯回調，日經指數甚至跌破前低。原田慎太郎認為，這並非企業基本面惡化所致，而是投資人重新定價油價與通膨風險的結果。當中東緊張升高推動油價上行，市場自然開始關注通膨對經濟活動的壓力，使股市短線承受賣壓。日本市場的回調更像是反映外部風險，而非內部經濟體質出現問題。

至於投資邏輯是否改變，原田慎太郎表示，短期內市場波動可能仍將延續，因為局勢迅速改善的機率偏低。然而，若衝突持續推升通膨並影響全球經濟，美國政府在期中選舉前勢必面臨更大的政策壓力，不排除後續出現更積極的外交或政策介入，為市場帶來轉機。

期中選舉 全球經濟 地緣政治風險

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