影／從美超微案看台灣出口管制漏洞 經民連提三項批判

針對美國紐約南區聯邦檢察官辦公室於上周四（3月19日）公布起訴美超微董事兼共同創辦人廖益賢（美國籍）、台灣區高階主管張瑞滄（台灣籍），以及承包商孫廷偉（台灣籍），指控三人涉嫌將搭載輝達高階晶片的伺服器非法輸往中國。經民連智庫民主防衛與經濟安全中心查閱美國聯邦檢察官經大陪審團簽署的起訴書後，發現該起犯罪行為地竟含台灣。

經民連上午舉行「從美超微案看台灣出口管制漏洞」記者會，說明美國紐約南區聯邦檢察官之起訴重點，並對於《貿易法》現行出口管制漏洞提出三項批判。