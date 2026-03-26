快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

歷年四月到年底 美、日、台、印等主要股指平均漲逾一成

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期全球股市飽受中東地緣政治動盪影響而波動劇烈，不過最新消息指出美國有意停火一個月與伊朗談判，市場關注局勢是否將迎轉機。隨著三月份也將進入尾聲，進入四月，倘若中東衝突能有所緩和，料有助市場投資情緒修續。

統計過去十年四月分至年底全球主要股市表現，平均來看全數上漲，當中更有9個主要股指平均漲幅超過一成，以美國Nasdaq指數上漲17.15%表現最佳，其次為印度15.83%、巴西15.56%、日本13.63%、美國S&P500指數13.08%、越南12.99%、台灣12.51%、美國道瓊11.82%以及韓國10.84%。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，雖然地緣政治不確定性為股市帶來干擾，不過現階段來看美國經濟活動仍維持穩健擴張，最新FOMC會議上調今年美國GDP成長率至2.4%，在企業獲利表現上也同樣保有韌性，故基本面與獲利面仍屬健康下，有助支撐美股表現。

在產業方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷指出，受到中東戰火未歇、油價大漲的影響，使得近期日本股市承壓回檔。後市來看，戰事演變仍須觀察，然鑒於過往經驗，川普在考量其政治利益下，尤其今年將迎來期中大選，應不致讓地緣衝突延續太久，不過短期在消息面紊亂下，市場投資情緒料持續受牽動，但中長期日本經濟可望因高市政府積極的刺激政策而加速成長，加上日本企業體質改善，亦有助推升日股評價面，表現仍值留意。類股方面，可關注工業、原物料以及AI相關題材等族群表現。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，短期來看，在中東戰爭的影響下，台股波動難免，然而長期而言，全球AI發展大勢未變，CSP資本支出仍在增加，加上相關應用持續落地下，長期發展明確，需求與訂單透明度仍高，有助於台灣出口表現與經濟增長。產業方面，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展，表現值得保持留意。

日本經濟 美國經濟 地緣政治

延伸閱讀

危機入市優選美股 VIX指數高於25進場後市漲勢可期

台股ETF魅力無法擋 0050、009816等受益人皆增逾30萬

主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

危機入市！海外股票 ETF 受益人3月來增逾5萬人、美股 ETF人氣最旺

相關新聞

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台經院長張建一昨天表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶九十至一百美元高檔，加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策。台經院指出，全球經濟成長率已由百分之二點九下修至百分之二點七，油價若持續走高，全球景氣恐現衰退風險。

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

中東局勢衝擊民生供應鏈，朝野昨天齊喊話。台中市長盧秀燕昨說，塑膠袋、塑料件、藥品可能短缺或價格上漲，這是全國性乃至全世界的問題，建議中央不要只平抑油價，更應該了解相關物資、民生供應的問題。立法院民進黨團也指出，塑膠包材價格大漲，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，經濟部、農業部與公平會應介入嚴查，不能讓台灣農民成為國際地緣政治的犧牲品。

普發現金1萬元4月30日截止…今年繼續發？財長給答案

普發現金1萬元領取期限將於4月30日截止，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，已有約2,310萬人領取，領取率達98%。

歷年四月到年底 美、日、台、印等主要股指平均漲逾一成

近期全球股市飽受中東地緣政治動盪影響而波動劇烈，不過最新消息指出美國有意停火一個月與伊朗談判，市場關注局勢是否將迎轉機。隨著三月份也將進入尾聲，進入四月，倘若中東衝突能有所緩和，料有助市場投資情緒修續。

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

AI晶片研發分析平台汎銓科技大動作公開槓上光焱科技，儘管光焱回覆將正面迎接汎銓的控訴，但汎銓董事長柳紀綸更霸氣回應，汎銓已掌握台灣、日本及美國矽光子光損偵測專利，等於掌握跨足矽光子重要入口，提告光焱。就是昭告全球想跨足矽光子設備業者，只有找汎銓專利授權，才能開發設備，沒有拿到汎銓的專利，汎銓絕對提告。

黃仁勳高舉「王者金腰帶」！AI代工「2小時標準化組裝」時代 台廠如何搶1兆美元商機？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳走到投影幕前的拳王金腰帶下，高舉雙臂，停頓許久，享受現場聽眾歡呼。這裡，是輝達在美國加州聖荷西舉行的年度GTC大會現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。