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FXTM 富拓：當「估值與基本面脫節」 價值投資機會浮現

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中東戰火撼動全球能源市場，波動程度創下多年新高。FXTM富拓（ForexTime）首席中文市場分析師盧曉暘認為，油價與利率的雙重壓力迅速蔓延至亞洲市場，尤其是中港地區。而在這場壓力測試中，長線投資人可留意「估值與基本面脫節」的價值投資布局機會。

盧曉暘分析，股市在投資者全面減倉的環境下，許多基本面良好的企業也難逃下跌命運，市場情緒成為主導價格的最大力量。然而，市場的恐慌與基本面的實際走勢並不一致。有時企業的基本面良好，但市場卻擔憂短期政策與情緒波動，股價被嚴重低估，形成了「估值與基本面脫節」現象。對長線投資者而言，凡是估值進入偏低區間的極端位置，即意味著風險回報比已顯著改善。

承擔全球約五分之一石油與天然氣運輸量的荷姆茲海峽一度面臨封鎖風險，其運輸中斷形成近乎史無前例的供給衝擊，成為本輪油價飆升的核心推力。油價急升迅速推動通膨預期升溫，也讓聯準會的政策路徑變得更加不確定。

本月決策會議後，聯準會雖維持利率不變，但官員明確指出，高油價可能推升核心通膨，迫使決策層採取更審慎的態度。聯準會理事沃勒也表示，只要油價維持在高檔，就會持續滲透至整體經濟，成為讓通膨重新加速的主要風險。市場原本仍預期聯準會在2026年至少會有一次降息，但在油價推升通膨預期後，降息押注幾乎全面逆轉。

美債殖利率曲線已將降息預期大幅「消化」，甚至一度反映今年仍有約五成機會升息，顯示市場對通膨再度升溫的憂慮正快速反映在利率市場上。儘管最新點陣圖仍顯示今年預期一次降息，但整體官員態度偏向減少降息次數，聯準會的政策立場再度被中東局勢推向一個尷尬、亦步亦趨的不確定區間。

降息 市場 美債殖利率

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