軍公教今年原本預計不調薪，但人事行政總處人事長蘇俊榮昨（25）日表示，正向行政院爭取今年度為公務員調薪，預計4月向行政院長卓榮泰報告；另外6月也將在「軍公教員工待遇審議委員會」中討論明年調薪事宜。

立法院去年三讀修正軍人待遇調整以及警消退休條例，但2026年度總預算之中並未編列，行政院正在申請釋憲中。基於普發現金、新版財劃法、對等關稅等影響，政院去年拍板今年軍公教不調薪，但如今出現轉機。

人事行政總處昨日赴立法院司法及法制委員會業務報告，蘇俊榮表示，他正在向行政院爭取今年度公務員調薪。

國民黨立委林沛祥質詢時關注，軍公教加薪、年改依法三讀通過，總統也公布修法，政院卻未編列預算。蘇俊榮說明，當法律通過時，政府本來就是依法行政，但行政院目前認為這兩案有執行上的疑義，所以還在聲請釋憲中。

蘇俊榮表示，2025年已針對國防部、海委會志願役增加加給、戰鬥加給，行政院提出171億元增額。針對警消刑事加成、危勞加成的部分，也增加31億元。

國民黨立委許宇甄質疑，2025年經濟成長率8.68%，軍公教卻未加薪。蘇俊榮直言，他也主張，經濟成長率如果有成長，儘量每一年都幫公務員加薪，但去年因為4月2日出現美國對等關稅，帶來許多不確定因素，尤其若匯率又連動，對台灣許多中小企業衝擊較大，在種種不確定因素下，後來決定2026年軍公教不調薪。

蘇俊榮表示，今年6月底前將透過「待遇調整委員會」討論明年調薪問題。另外，他也在向行政院爭取對公務員的「另一個」調薪機會，「我下個月會去向卓院長報告。」立委追問，另個調薪機會是指今年？蘇俊榮正面回應，「對，今年度。」正努力爭取調薪。