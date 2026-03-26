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原油供應不穩 …中油實施瀝青管控 恐波及公共工程

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻任君翔嚴雅芳／連線報導

美伊戰爭造成全球石油危機，中油三月中旬起實施瀝青銷量管控。台灣區瀝青工業同業公會憂心，原油供應鏈不穩定，影響國內瀝青供應，恐對工程材料供應及施工期程影響甚巨；高雄市土木技師公會理事長黃國忠說，瀝青供應一旦出現問題，恐影響交通安全公共工程運作。

經濟部產發署長邱求慧說，目前國內石化大廠已優先供應國內生產，暫時停止對外輸出，雖然受市場氛圍影響，價格確實有波動，但供應總量可確保無虞，部分中盤經銷商因預期心理出現延緩出貨或囤貨現象，呼籲業者不要擾亂市場秩序，若有違法囤積行為必將查處。中油指出，考量目前庫存及後續柏油基原油進口時程調整，三月中旬起實施瀝青銷量管控，期能減輕相關影響及延長國內整體供貨期間。

高雄臨海產業園區廠協會理事長賴昭賢說，南部鋼鐵、石化等傳產近年經營非常艱辛，內有電費漲價、勞動力不願投入等障礙，中國大陸憑藉低廉生產要素與低價原料的優勢，逐步侵蝕掉南部原本優勢的螺絲、石化產業鏈，許多業者基本上都處於「氣若游絲」狀態，這次中東戰事引發的原物料短缺、漲價，恐是致命一擊。

不少業者正觀望是否漲價，熱熔膠大廠德淵指出，因應主要原料ＥＶＡ等中游原料報價上揚，已通知客戶將分批漲價，並實施限購，包含內外銷客戶都會實施漲價；目前原料及產品都尚有一定庫存水位，比較明確反映會在第二季，「預計四月會是一個門檻」。

美伊戰爭 預期心理 交通安全 瀝青 中油 公共工程

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