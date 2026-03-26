包材飆漲 國會喊嚴查囤積

中東局勢衝擊民生供應鏈，朝野昨天齊喊話。台中市長盧秀燕昨說，塑膠袋、塑料件、藥品可能短缺或價格上漲，這是全國性乃至全世界的問題，建議中央不要只平抑油價，更應該了解相關物資、民生供應的問題。立法院民進黨團也指出，塑膠包材價格大漲，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，經濟部、農業部與公平會應介入嚴查，不能讓台灣農民成為國際地緣政治的犧牲品。

民進黨立委蔡易餘、賴惠員、陳素月及劉建國昨天舉行「中東戰火延燒農業」記者會，質疑漲價、囤積等問題。經濟部與中油均表示，目前國內能源供應狀況穩定無虞，已協調國內石化大廠暫停對外輸出，以穩定供應國內最為優先。農糧署農業資源組副組長饒美菊說，農業部將積極跨部會協調，並敦促業者優先供應農業所需，同時也會尋求紙箱等替代包材，確保農民生產資材供應無虞。

蔡易餘說，戰爭導致石化原料飆漲，首當其衝就是基層農民，民眾喜愛的小番茄，其外層包裝的透明塑膠盒現在供不應求，甚至出現報價「一天一價」的誇張現象。他質疑，航運受阻不過兩、三周，國內現貨卻立刻缺貨，明顯有中盤商在預期心理下囤積。

陳素月指出，能源危機的外溢效應，讓基層苦不堪言，她近期接獲彰化在地橡膠廠商陳情，因為石化原料中斷面臨停產危機，市場攤商也反映塑膠袋與餐盒價格大漲、甚至還買不到貨，相關單位必須從源頭穩定石化原料供應，並嚴查是否有中盤商藉機囤積、哄抬價格。

賴惠員說，台南文旦使用的套袋也傳出遭到囤積，希望農業部親自到基層，提前準備好肥料與包材的補貼機制，同時也要密切監控生產成本，確保通膨壓力不要轉嫁到消費者身上。

劉建國表示，這波包材短缺連帶影響醫療院所使用藥罐，他提出三大具體訴求，包括穩定市場價格、盤點國內庫存，還有檢驗政府長年推動「循環經濟」政策，環境部與農業部應該擴大釋出再生包材與循環資材，以減輕微型企業與農民的成本重擔。

醫界出身的國民黨立委陳菁徽說，根據目前掌握的訊息，除了手套價格即將調整，包括藥品包材、透析桶、抽痰管等塑膠類醫材都面臨上漲壓力；衛福部長石崇良也向她證實，已有業者通報相關情況。陳菁徽質疑，面對醫材短缺危機，台大醫院率先啟動預警機制，積極尋找替代性醫材，衛福部卻慢半拍，直到外界關注，才對外表示將啟動相關應變機制。