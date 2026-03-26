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美伊戰事衝擊能源供應 經長龔明鑫：天然氣每船貴10億元
美伊戰事衝擊能源供應，經濟部長龔明鑫昨（25）日透露，目前天然氣現貨平均每船成本約增加10億元，若以增購20船估算，預計將額外增加約200億元採購成本，3月至5月供應已調度完成，6月也完成過半調度，整體供應穩定。
龔明鑫表示，目前燃煤存量逾40天，超過法定30天，石油存量也超過法定的90天，達到150天，天然氣存量則約12天，亦較法定要求多出一天。
另外，電價審議會將召開，龔明鑫重申，經濟部將表達穩定物價優先立場，但電價是否調整，仍由審議會決定。
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