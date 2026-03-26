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台經院示警 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

聯合報／ 記者洪安怡陳儷方嚴雅芳徐白櫻林政忠／連線報導
中東戰爭導致化工原料喊漲，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動。台北一家五金行表示，廠商通知塑膠管下個月將漲價三成。記者胡經周／攝影
中東戰爭導致化工原料喊漲，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動。台北一家五金行表示，廠商通知塑膠管下個月將漲價三成。記者胡經周／攝影

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台經院長張建一昨天表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶九十至一百美元高檔，加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策。台經院指出，全球經濟成長率已由百分之二點九下修至百分之二點七，油價若持續走高，全球景氣恐現衰退風險。

全球追油 原物料全受波及

原物料問題幾乎是全面衝擊，行政院長卓榮泰前天才喊話「上游不漲、下游不囤」，但小從塑膠袋、大至石化業都受波及。台中市長盧秀燕昨憂心表示，拜託大家更關心中東戰爭導致的物資缺乏問題，全世界都在追油，市場出現與油料相關物資漲價或惜售等問題。

立法院民進黨團也指出，塑膠包材價格近期大漲百分之十至十五，甚至出現盤商囤積現象，呼籲主管機關嚴查。

家庭開銷 每月恐多七千五

立法院經濟委員會昨邀經濟部業務報告並備詢，國民黨立委張嘉郡說，塑膠袋每包已從廿元漲至廿五元，推估四口之家每月生活開銷恐因此額外支出五千至七千五百元；立委王鴻薇也說，連藥袋、建材、車用零件及塑膠水管都陷入缺料危機。

經濟部長龔明鑫說，目前正展開全面調查，釐清哪個環節出現卡關，過去因塑膠袋等民生用品生產技術門檻較低，多半從中國大陸進口，若國內需求激增，廠商只要重啟產線，產能很快就能足額支應。

龔明鑫說，目前通路端尚未看到大範圍缺貨情形，官方將密切關注預期心理造成的波動，確保民生開支不致失控。

搶塑膠袋 各地漲價還缺貨

小北百貨表示，部分塑膠類商品上周進價已漲價約二至三成，尤其塑膠袋等商品成本壓力最明顯，部分北部門市甚至湧現民眾搶購潮。部分餐飲業者已公告不提供塑膠袋，一位南部自助餐業界抱怨，以前半斤或一斤裝塑膠袋，每包約十六至十八元，現在一包要四十元，而且走訪三家南北貨店都缺貨。

高雄市土木技師公會理事長黃國忠說，中油三月中旬起實施瀝青銷量管控，台灣長期高度依賴進口中東柏油基原油，顯示國家基礎建設「韌性」已有嚴重問題。高雄市石化業產業總工會理事長孫學山表示，戰爭前乙烯價錢每公噸約七○○美元，目前已經漲至一三○○美元，若戰爭持續，五月可能有石化廠因此停產。

成本高漲 鋼鐵業轉租廠房

高雄臨海產業園區廠協會理事長賴昭賢說，這波石油衝擊是全面且高度，有鋼鐵業者因成本高漲而將廠房轉租給ＡＩ業者，戰爭若持續，情況只會愈來愈嚴峻，鋼鐵、石化產業鏈若遭破壞後再重組，未來更難與中國大陸競爭。

台經院昨發布最新景氣調查，張建一說，若金融市場因戰事波動導致股市回檔，將削弱財富效果、抑制消費動能，若物價持續上漲，迫使主計總處與央行上修通膨預測，恐讓消費者壓縮支出。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，估計油價每上漲十美元，全球經濟成長率將下修○點一至○點二個百分點，目前油價已由每桶約六十美元升至九十美元，預估全球經濟成長會下修約○點三至○點五個百分點，若油價持續走高，將拖累全球景氣。

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石油危機 瀝青管控 恐波及公共工程

美伊戰爭造成全球石油危機，中油三月中旬起實施瀝青銷量管控。台灣區瀝青工業同業公會憂心，原油供應鏈不穩定，影響國內瀝青供應，恐對工程材料供應及施工期程影響甚巨；高雄市土木技師公會理事長黃國忠說，瀝青供應一旦出現問題，恐影響交通安全與公共工程運作。

包材飆漲 國會喊嚴查囤積

中東局勢衝擊民生供應鏈，朝野昨天齊喊話。台中市長盧秀燕昨說，塑膠袋、塑料件、藥品可能短缺或價格上漲，這是全國性乃至全世界的問題，建議中央不要只平抑油價，更應該了解相關物資、民生供應的問題。立法院民進黨團也指出，塑膠包材價格大漲，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，經濟部、農業部與公平會應介入嚴查，不能讓台灣農民成為國際地緣政治的犧牲品。

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