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塑化漲價潮 …民生物價蠢動 台經院示警恐削弱經濟成長力道

經濟日報／ 記者任君翔洪安怡／台北報導
塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動，製作清潔劑等日用化學品的化工原料、紡織品上游的化纖原料，也在成本勁揚下紛紛喊漲，牽動新一波民生通膨效應。記者胡經周／攝影
塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動，製作清潔劑等日用化學品的化工原料、紡織品上游的化纖原料，也在成本勁揚下紛紛喊漲，牽動新一波民生通膨效應。記者胡經周／攝影

塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動，製作清潔劑等日用化學品的化工原料、紡織品上游的化纖原料，也在成本勁揚下紛紛喊漲，牽動新一波民生通膨效應。

台經院院長張建一昨（25）日表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶90至100美元高檔，進一步加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策。若物價持續上行，迫使主計總處與央行上修通膨預測，消費者也因物價上漲壓縮支出，反過來影響終端需求，恐削弱經濟成長力道。

塑膠瓶器業者永裕表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價，如戰爭時間拉長，影響可能隨之放大，屆時將評估調整價格。永裕主要應用的塑化原料涵蓋線性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）。其中，瓶器主要材料為HDPE；軟管主要材料為LLDPE；寶特瓶主材料則為聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）。

清潔劑原料業者和益表示，原料成本漲幅推助下，已漲價反映成本，目前下游客戶都能接受。化纖上游原料EG業者東聯表示，為因應原料乙烯漲幅，近日已向客戶發出漲價通知。

台化也於日前表示，旗下對苯二甲酸（PTA）至5月可能面臨供料不確定性。法人指出，PTA為聚酯產業核心原料，進一步用於生產PET及聚酯纖維，牽動化纖紡織業者的原料供應；PET則應用廣泛，可製成寶特瓶、塑膠容器、聚酯纖維等日用品。

熱熔膠大廠德淵表示，因應主要原料EVA等中油原料報價上揚，已通知客戶將分批漲價，並實施限購，包含內、外銷客戶都會實施漲價。目前原料及產品都尚有一定庫存水位，比較明確反應會在第2季，預計4月會是一個坎。德淵也表示，由於情勢不明朗，業者處境尷尬，進料時也會考量，一方面怕戰爭停了，恐買在高點，不敢大舉囤料，一方面也怕買不到料。

至於對下游民生用品價格影響，德淵認為除非全面性通膨，否則不會太快傳導至下游，以飲料產品為例，膠的應用為包裝一部分，但相對能縮能減，如牛奶、農產品等價格都上漲，對民生影響較顯著。

不過，也還有不少業者正觀望、評估是否漲價。

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