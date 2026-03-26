聽新聞
0:00 / 0:00

塑化漲價潮 經部穩市 嚴查違法囤積

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

中東戰事引發資源爭奪戰，國內石化下游製品傳出缺貨漲價潮。經濟部昨（25）日表示，部分中盤經銷商，恐因預期心理出現延遲出貨或囤貨現象，經濟部長龔明鑫強調，官方已展開全面調查，若有業者刻意擾亂市場秩序、違法囤積，必將移送查處。

龔明鑫昨日赴立法院經濟委員會業務報告並備詢，藍綠立委皆關注「塑膠袋之亂」等缺貨漲價潮。

經濟部產發署長邱求慧表示，目前國內石化大廠已優先供應國內生產，暫時停止對外輸出。雖受市場氛圍影響，價格確實有波動，但供應總量可確保無虞。他呼籲業者，不要囤積、擾亂市場秩序，若有違法囤積行為必將查處。

龔明鑫表示，目前正與事業單位及百貨通路展開全面調查，釐清究竟是哪個環節出現卡關。他強調，過去因塑膠袋等民生用品生產技術門檻較低，多半從中國大陸進口，若國內需求激增，廠商只要重啟產線，產能很快就能銜接並足額支應。目前通路端尚未看到大範圍缺貨情形，官方將密切關注預期心理造成的波動。

中東戰事 塑膠袋 預期心理

延伸閱讀

農用塑膠包材難買到 龔明鑫：因毛利低多靠進口 產線一開就能供貨

中東戰爭引發新一波塑膠袋之亂？ 龔明鑫下令徹查

經濟部驚爆：石化原料中盤商「延緩出貨」 立委要求徹查囤貨

核電重啟有美方壓力？經濟部長龔明鑫：沒有欸

相關新聞

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台經院長張建一昨天表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶九十至一百美元高檔，加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策。台經院指出，全球經濟成長率已由百分之二點九下修至百分之二點七，油價若持續走高，全球景氣恐現衰退風險。

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

中東局勢衝擊民生供應鏈，朝野昨天齊喊話。台中市長盧秀燕昨說，塑膠袋、塑料件、藥品可能短缺或價格上漲，這是全國性乃至全世界的問題，建議中央不要只平抑油價，更應該了解相關物資、民生供應的問題。立法院民進黨團也指出，塑膠包材價格大漲，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，經濟部、農業部與公平會應介入嚴查，不能讓台灣農民成為國際地緣政治的犧牲品。

軍公教今年有望調薪

軍公教今年原本預計不調薪，但人事行政總處人事長蘇俊榮昨（25）日表示，正向行政院爭取今年度為公務員調薪，預計4月向行政院長卓榮泰報告；另外6月也將在「軍公教員工待遇審議委員會」中討論明年調薪事宜。

台北港填海造地通過環評 緩解北部土方之亂

環境部昨（25）日召開環評大會，審查通過台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，有助緩解北部「土方之亂」。「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」是在2022年5月依規定進入二階環評程序，並於2024年展開審查，昨日進入環評大會審查。

塑化漲價潮 …民生物價蠢動 台經院示警恐削弱經濟成長力道

塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動，製作清潔劑等日用化學品的化工原料、紡織品上游的化纖原料，也在成本勁揚下紛紛喊漲，牽動新一波民生通膨效應。

中東戰事牽動全球石化原料 五金賣場塑膠袋掀搶購

近期中東地區戰事升溫，牽動全球石化原料價格波動，塑膠相關產品成本同步攀升，第一波衝擊已開始反映在民生零售通路端，其中五金賣場感受最為明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。