塑化漲價潮 經部穩市 嚴查違法囤積

中東戰事引發資源爭奪戰，國內石化下游製品傳出缺貨漲價潮。經濟部昨（25）日表示，部分中盤經銷商，恐因預期心理出現延遲出貨或囤貨現象，經濟部長龔明鑫強調，官方已展開全面調查，若有業者刻意擾亂市場秩序、違法囤積，必將移送查處。

龔明鑫昨日赴立法院經濟委員會業務報告並備詢，藍綠立委皆關注「塑膠袋之亂」等缺貨漲價潮。

經濟部產發署長邱求慧表示，目前國內石化大廠已優先供應國內生產，暫時停止對外輸出。雖受市場氛圍影響，價格確實有波動，但供應總量可確保無虞。他呼籲業者，不要囤積、擾亂市場秩序，若有違法囤積行為必將查處。

龔明鑫表示，目前正與事業單位及百貨通路展開全面調查，釐清究竟是哪個環節出現卡關。他強調，過去因塑膠袋等民生用品生產技術門檻較低，多半從中國大陸進口，若國內需求激增，廠商只要重啟產線，產能很快就能銜接並足額支應。目前通路端尚未看到大範圍缺貨情形，官方將密切關注預期心理造成的波動。