中東戰事牽動全球石化原料 五金賣場塑膠袋掀搶購

近期中東地區戰事升溫，牽動全球石化原料價格波動，塑膠相關產品成本同步攀升，第一波衝擊已開始反映在民生零售通路端，其中五金賣場感受最為明顯。

從塑膠袋、管材到噴漆等塑化相關用品，近期採購成本明顯墊高，市場也出現補貨速度放緩、部分商品短暫缺貨等現象，顯示原料上漲壓力正逐步由上游擴散至終端零售市場。

小北百貨表示，近期塑膠類相關民生用品採購成本持續攀升，上周以來部分商品進價已上漲約二至三成，尤其塑膠袋類商品成本壓力最為明顯，部分北部門市近期出現民眾搶購情況，在補貨速度不及需求下，架上短暫出現缺貨情況，已陸續向供應商追貨。

振宇五金（2947）表示，除塑膠類五金商品外，門市提供的背心袋同樣面臨成本壓力。背心袋屬於服務性商品，主要在提供消費者購物便利，並非以獲利為主要目的；在塑膠原料與製袋成本持續上升下，相關負擔也直接反映到零售現場。

若上游塑膠原料價格維持高檔，振宇五金預估後續塑膠管類用品、建築材料、汽車零件等品項，也都將陸續面臨漲價壓力，五金零售通路勢必受到牽連。