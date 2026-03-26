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台北港填海造地通過環評 緩解北部土方之亂
環境部昨（25）日召開環評大會，審查通過台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，有助緩解北部「土方之亂」。「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」是在2022年5月依規定進入二階環評程序，並於2024年展開審查，昨日進入環評大會審查。
根據環評資料，台北港二期填海造地計畫主要位於新北市林口區及八里區外側離岸海域，全區位於港區範圍內，將透過分期填海造地方式，逐步擴展港區使用空間。開發計畫將分三期進行，造地完成日期分別為2035年、2040年、2045年，分別可收土方容量1,200萬立方公尺、1,315萬立方公尺、1,355萬立方公尺。
港務公司表示，台北港現階段已設置風電相關設施，提供水下基礎大型構件的儲存、轉運及裝卸作業，隨著離岸風電裝置容量持續提升，港區對於相關產業用地與作業空間的需求也同步增加，而這次擴建計畫預計可延伸既有南碼頭區功能，有助於建立更完整的風電產業鏈。
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