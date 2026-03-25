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普發現金1萬元4月30日截止 領取率達98%
普發現金1萬元領取期限將於4月30日截止，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，已有約2,310萬人領取，領取率達98%。
國民黨立委羅明才表示，這次大家都領得很開心，今年是否有機會繼續領？對此莊翠雲回應，仍要考量整體國家財政。
財政部表示，若是有在4月1日至30日出生的新生兒，提醒父母在報完戶口後，可拿著身分證明文件，在領取期限5月22日前赴郵局領取。
莊翠雲昨日赴立法院財委會業務報告，民進黨立委李坤城質詢時提醒，普發現金1萬元領取期限將在下月到期，財政部應多加宣導。莊翠雲表示，領取率已達98％。依規定，4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父於4月30日前，配合出生通報時程，建議於新生兒出生十日後，備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取，領取期限至5月22日，逾期無法領取。
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