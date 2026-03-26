聽新聞
0:00 / 0:00

勞工退休金選擇月退新增猶豫期 首次撥付30日內可改採一次領

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部25日修正發布「勞工退休金條例施行細則部分條文」，針對選擇領月退休金的勞工，新增「猶豫期」，勞工可在首次撥付30日內，改選擇採一次領取退休金，並以一次為限。圖／聯合報系資料照片
勞動部25日修正發布「勞工退休金條例施行細則部分條文」，針對選擇領月退休金的勞工，新增「猶豫期」，勞工可在首次撥付30日內，改選擇採一次領取退休金，並以一次為限。圖／聯合報系資料照片

勞動部昨（25）日修正發布「勞工退休金條例施行細則部分條文」，針對選擇領月退休金的勞工，新增「猶豫期」，勞工可在首次撥付30日內，改選擇採一次領取退休金，並以一次為限；另也強化雇主法遵、保障未成年遺屬請領勞退權益等。

勞動部表示，《勞工退休金條例》所定退休金，是我國勞工老年經濟保障重要制度之一，此次修正規範，經徵詢專家學者、勞雇團體及相關單位意見並落實預告程序後，昨日修正發布施行細則部分條文，共包含四大重點。

首先，對於請領月退休金的勞工，可在猶豫期內，變更為一次退休金，提出變更經勞保局核定後，勞保局會依原核定月退休金時已提繳入專戶的本金及累積收益， 扣除已撥付入帳金額後，一次補發差額。

勞動部表示，實務上曾有勞工因資訊落差，選擇月退後不久後悔，但已無法變更，此次修正施行細則，就是提供一定彈性，可在30日內變更為一次領，但以一次為限。

其次，是確立雇主收取勞工自願提繳退休金義務，違反者依規定加徵滯納金。

根據修正條文，規定自願提繳退休金者，應通知雇主或委任單位，由雇主或委任單位填具提繳申報表送勞保局，並 可自其工資中扣繳， 連同雇主負擔部分， 一併向勞保局繳納， 雇主或委任單位不得拒絕。

第三，提升死亡勞工的未成年遺屬或指定請領人繼承死亡勞工退休金之保障，修訂可請領之十年期間，自成年之日起算。

由於未成年遺屬可能對於法律、涉己權益認知有限，為保障權益，因此明確規定可請領期間自成年才起算，保障其權益。

第四，擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領專戶餘額之權益。這項修法主要參考農民退休儲金條例對於遺屬保障，增訂遺屬或指定請領人請領勞工退休金權利，也屬於不 得讓與、扣押、抵銷或供擔保之範 圍，保障勞工遺屬經濟安全。

雇主 勞工退休金 勞動部

延伸閱讀

勞退新制修法4大重點一次看 勞退金「選月退」有30天猶豫期

勞動部修正勞工退休金條例施行細則 加強保障勞工退休金權益

勿上網／勞工過世 別讓退休金充公

勞退新制新規上路 領月退者有30天猶豫期

相關新聞

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台經院長張建一昨天表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶九十至一百美元高檔，加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策。台經院指出，全球經濟成長率已由百分之二點九下修至百分之二點七，油價若持續走高，全球景氣恐現衰退風險。

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

中東局勢衝擊民生供應鏈，朝野昨天齊喊話。台中市長盧秀燕昨說，塑膠袋、塑料件、藥品可能短缺或價格上漲，這是全國性乃至全世界的問題，建議中央不要只平抑油價，更應該了解相關物資、民生供應的問題。立法院民進黨團也指出，塑膠包材價格大漲，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，經濟部、農業部與公平會應介入嚴查，不能讓台灣農民成為國際地緣政治的犧牲品。

軍公教今年有望調薪

軍公教今年原本預計不調薪，但人事行政總處人事長蘇俊榮昨（25）日表示，正向行政院爭取今年度為公務員調薪，預計4月向行政院長卓榮泰報告；另外6月也將在「軍公教員工待遇審議委員會」中討論明年調薪事宜。

台北港填海造地通過環評 緩解北部土方之亂

環境部昨（25）日召開環評大會，審查通過台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，有助緩解北部「土方之亂」。「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」是在2022年5月依規定進入二階環評程序，並於2024年展開審查，昨日進入環評大會審查。

塑化漲價潮 …民生物價蠢動 台經院示警恐削弱經濟成長力道

塑膠原料大漲、中上游業者減產，牽動民生用品價格，包括塑膠包材、瓶器等民生用品價格蠢動，製作清潔劑等日用化學品的化工原料、紡織品上游的化纖原料，也在成本勁揚下紛紛喊漲，牽動新一波民生通膨效應。

中東戰事牽動全球石化原料 五金賣場塑膠袋掀搶購

近期中東地區戰事升溫，牽動全球石化原料價格波動，塑膠相關產品成本同步攀升，第一波衝擊已開始反映在民生零售通路端，其中五金賣場感受最為明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。