卓揆盼台日雙方強強聯手 向世界爭取更大發展機會

行政院長卓榮泰25日接見「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎前眾議員一行時表示，感謝衛藤會長在擔任國會議員及「日本台灣親善協會」會長任內，皆持續推動臺日友好關係，長年以來對促進雙方交流合作貢獻良多。卓榮泰也期盼高市早苗首相提出的「17項戰略領域」，未來能與行政院提出的「十三項戰略產業」充分合作，臺日雙方「強強聯手」，一起向世界爭取更大的發展機會。

卓榮泰指出，臺灣及日本皆位處地震、颱風、水災經常侵擾的地帶，每逢天然災害發生，雙方都會伸出溫暖的手協助彼此，展現臺日人民的深厚情感。去(2025)年9月樺加沙颱風侵襲臺灣，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，感謝「日本台灣親善協會」募款協助臺灣，更感謝日本政府捐贈「水位監測暨觀測設備」，讓臺灣能即時掌握堰塞湖水位狀況，為臺灣人民的安全帶來莫大幫助。卓院長說，日本防災廳將於2026年成立，期盼未來雙方在災情情報、預警系統及防救災經驗等領域，有更多交流合作，共同守護人民的生命財產安全。

卓榮泰特別恭喜高市早苗首相，近期完成非常成功的訪美外交，締造豐富成就，也非常感謝高市首相在日美峰會、日中峰會等若干重要場合，持續強調臺海和平穩定及不受武力威脅的重要性。日前高市首相與美國川普總統會面後，美方會後發布的事實清單中清楚提到，兩國領袖承諾維護臺海和平穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的因素，也支持透過對話和平解決兩岸問題，並且反對任何單方面改變現狀的企圖，包括武力及脅迫；此外，日本茂木敏充外務大臣也向美國范斯副總統表達，中國單方面武力脅迫改變現狀等問題，不僅影響日本、也影響美國，全世界極為關注。

卓榮泰表示，臺日互為第三大及第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達到848.51億美元，顯示兩國經貿關係持續穩健發展，互為重要的經濟貿易夥伴。為因應國際情勢及日本國內建設發展，高市首相提出「17項戰略領域」，此與賴總統推動的「五大信賴產業」具有許多相似及合作空間；今年行政院更進一步提出「十三項戰略產業」，包括矽光子、量子、AI機器人、無人載具、生技醫療、關鍵礦物、基礎公共建設及都市更新、文創及運動產業、兆元觀光產業等，期待未來能和高市首相提出的「17項戰略領域」充分合作，在經濟安全與供應鏈韌性等各方面，臺日雙方「強強聯手」，一起向世界爭取更大的發展機會。

卓榮泰提到，臺日雙方飲食文化相當接近，臺灣人民對日本食品也十分喜愛，去年11月，臺灣依照國際標準、科學根據及長期安全檢測，將日本福島五縣食品回歸常態管理。最後，卓榮泰說，臺日雙方在本次世界棒球經典賽（WBC）雖未能取得理想成績，仍期盼未來一起努力，再次進軍世界體壇。

隨後，衛藤會長致詞時表示，「日本台灣親善協會」成立的歷史源遠流長，其前身為1949年成立的「華南俱樂部」，其後於1971年轉型為「社團法人亞東親善協會」，並在2018年改名為「日本台灣親善協會」，且自始迄今都積極推動臺灣與日本之間的相互理解及交流，促進臺日之間關係的長遠發展。58年前他就讀大學之時，即以團長的身分帶領同學們一起來到臺灣進行交流訪問，令他至今仍無法忘懷；除了政治、經濟、文化、體育等領域之外，他也正努力推動青少年教育交流，促進日本各級中小學來臺進行修學旅行。

有關臺海問題，衛藤強調，賴清德總統在去年國慶演說提到：「民主臺灣是印太和平穩定的樞紐，臺灣身為國際對社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護臺海和平穩定，並且促進區域繁榮以及發展」，令他印象深刻。衛藤說，在世界情勢急遽變動的現今，臺灣的民主、自由、人權、法治不僅備受國際社會高度讚賞，也是印太區域和平安定日益重要的關鍵力量，日本也將持續全面支持臺灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）、國際民用航空組織（ICAO）及國際刑警組織（ICPO）等國際組織。

最後，衛藤也向卓榮泰前往日本觀看WBC致上敬意，他並期盼繼「2024臺日國會議員足球友誼賽」之後，能在今年秋天舉辦第2次臺日國會議員足球友誼賽。