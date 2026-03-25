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盼深化雙邊環境合作交流 彭啓明會晤駐巴拉圭大使
環境部部長彭啓明25日會晤駐巴拉圭大使李岳融時表示，我國與巴拉圭兩國情誼深遠，去年10月1日與巴拉圭簽署合作備忘錄，並推動12項「臺巴環境治理行動方案」，以氣候治理、循環經濟及環境治理三大主軸進行，雙方部長聯繫密切，未來將致力於將合作意向轉化為具體的實質交流。
在實質合作架構上，彭啓明指出台灣與巴拉圭簽訂在巴黎協定下的碳權合作備忘錄，後續落實將有助於我國邦誼與實質減碳合作，並期盼未來能建立具法律實效的碳權移轉協議，讓我國減碳技術及策略上能有多重管道。
此外，將針對巴拉圭在南美洲循環經濟領域的優異表現，未來將加強對話，並研議將環境合作制度化，由兩國環境部輪流舉辦會議，建立兩國官方在制度創新的合作、以及兩國產業與產業的對接。
彭啓明表示，環境部將持續推動環境夥伴協議，聚焦氣候變遷調適與永續發展，協助巴國強化氣候韌性，落實全球氣候行動的責任與合作精神；李岳融大使亦表示將於履新後，即儘速促成兩國環保合作，共創雙贏。
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