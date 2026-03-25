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土方收容燃眉之急有解 台北港二期填海造地計畫通過環評

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

土石收容的燃眉之急有解！環境部環評大會25日審查台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，在確認對於環境資源與環境特性無顯著不利影響，對於保育類、陸域動植物、海域生態影響輕微，且評估開發未使當地環境逾越環境品質標準或超過當地涵容能力，台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫通過二階環評審查。

台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫主要位於新北市林口區及八里區外側離岸海域，全區位於港區範圍內，將透過分期填海造地方式，逐步擴展港區使用空間。這項開發計畫將分三期進行，造地完成日期分別為2035年、2040年、2045年，分別可收土方容量1,200萬立方公尺、1,315萬立方公尺、1,355萬立方公尺。

台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫在2022年5月依規定進入二階環評後，2024年展開二階環評，正式提入環評大會審查。

港務公司表示，台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫有三大需求，包括有利於推動國家離岸風電綠色能源政策；擴大台北港海運快遞及海空聯運腹地，完善物流產業與自由貿易港區未來所需公共設施；協助長期有效去化北部地區營建剩餘土石方及再生粒料。在二階環境影響評估時，已經針對環境因子進行評估，採取對應減輕措施及研擬監測計畫據以落實，接下來也會透過具體之綜合管理計畫，有效監督管理施工期間對環境之影響及安全。

環評大會經討論後，委員認為對於環境資源與環境特性無顯著不利影響，對於保育類、陸域動植物、海域生態影響輕微，且評估開發未使當地環境逾越環境品質標準或超過當地涵容能力，因此通過二階環評審查。

離岸風電 台北港

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