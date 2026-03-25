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楊瓊瓔要求經部追回允能風電411億元 經部︰立委引用論述有誤

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

立委楊瓊瓔25日在立法院經濟委員會重砲轟擊，指控允能風電大股東違反行政契約，股權已從100%歸零，經濟部卻未依約採「迴避成本」購電，導致全民納稅錢多支出411億元。要求經濟部兩周內提交專案報告，並追究相關官員政治責任。

楊瓊瓔指出，允根據經濟部規定，開發商持股不得低於50%，但2021年5月，原始大股東達德（WPD）卻以破產為由，要求將持股降至25%，隨後更在2023年將剩餘股權全數賣給美國全球基礎建設合夥公司（GIP），然而經濟部僅沒收19億元履約保證金作為處分。

立委鄭正鈐也質疑，根據經濟部2021年5月21日的會議紀錄及開發合約，若廠商有明確違約事項，政府應改以「迴避成本」向其購電，而非續採高額躉購費率，經濟部卻遲未變更購電價格，經濟部必須為全民守住這筆高達411億元的公帑。

楊瓊瓔因此提出三項要求：第一、經濟部須在兩周內針對離岸風電違反契約、工期展延的「黑箱」作業提出專案報告；第二、台電應重新核算違約罰金，直接從今年度的購電預算中扣除，不得由公帑補貼；第三、清查當年同意股權轉讓的官員名單，釐清是否涉及公務人員圖利問題，確保綠電產業回歸正軌。

對此經濟部能源署表示，2021年允能風場的大股東台灣達德能源（WPD Taiwan）因COVID-19疫情導致施工延宕、成本無限倍增，而瀕臨破產邊緣。當時經濟部考量疫情發生的確為「不可抗力」因素，且允能風場已於施工中，若變成爛尾風場，恐造成政府和風場面臨雙輸局面，在聽取各方意見後，經濟部召開審查委員會後通過有條件的股權變更、新增法商道達爾公司（Total）為股東。

能源署表示，經濟部在提高懲罰的前提下，有條件同意允能風場進行變更，並要求兩點。第一，防範「隱匿或變造財務狀況」獲利︰若在此次的財務重組過程中，若允能風場所提供資料有虛偽不實、誇大或隱匿等情形，該公司除需面臨19.2億元的懲罰性高額違約金外，還要面臨5年的購電處罰，將躉購費率降低至迴避成本；若情節更重大，能源署可取消或撤銷該公司的發電業執照。

第二，承諾不再釋出股權︰為避免允能風場不斷變更股東，若在新增道達爾公司後又進行股東變更，能源署則將沒收其保證金3.5億元。

能源署表示，允能風場在變更後順利推動，然而在2022年時，因允能風場大股東達德能源全球財務策略進行調整、出售該公司全球離岸風電事業部予GIP。審查委員會認為此項變更雖非台灣達德能源主動造成，且股權變更的處罰條款前提是隱匿或變造，所以立委的引用與論述顯有錯誤。另本案已經從嚴解釋來執行，但仍認定違反2021年「不再釋出股權」的承諾，故能源署於2023年沒收其保證金3.5億元。

能源署強調，股權轉移都需經原遴選委員會審查，履約能力應優於過去遴選階段方予以同意，不論TOTAL還是後來的GIP都是如此，所以允能風場才能順利完成全數80座風力機建置，每年預計可提供24億度綠電。截至2025年底我國離岸風電裝置容量已累計4.4GW，共474座風力機，希望外界勿以片面解讀的資訊，傷害我國綠電發展。

經濟部 鄭正鈐 楊瓊瓔

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