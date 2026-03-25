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市場聚焦能源供應 風險債仍承壓、投資等級債維持淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR

美國聯準會釋出偏鷹派言論，影響市場對於降息預期，債市因此漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年3月13日至3月18日止近一周，投資級債仍保持淨流入、並以59.1億美元居冠；其他包括非投資等級債、新興市場債受地緣政治變數壓抑，仍為淨流出。

針對近期市場，安聯投信表示，聯準會如預期按兵不動，點陣圖出現微妙偏鷹派轉變，加上伊朗戰局激烈化，油價大漲，再次壓低降息預期，使美國公債殖利率先降後升，債券指數漲跌互見。其中通膨連結債與MBS表現較強，新興主權債與公司債則表現落後。

安聯投信表示，聯準會如預期按兵不動，點陣圖出現微妙偏鷹派轉變，加上伊朗戰局激烈化，油價大漲，再次壓低降息預期，使美國公債殖利率先降後升，債券指數漲跌互見。其中，通膨連結債與MBS表現較強，新興主權債與公司債則表現落後；投資級債止跌，資金淨流入降溫。

安聯投信表示，中東局勢仍未解，能源供應的穩定程度成為牽動市場氛圍的關鍵因子。另一方面，聯準會主席鮑爾警告油價上漲帶來通膨影響仍具不確定性後，非投資級債抹平先前的短暫反彈，殖利率再度攀升；近期資金流出也是導致殖利率飆升的主因之一。

安聯美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)經理人謝佳伶表示，中東衝突未解持續替能源供應帶來干擾，後續留意商品價格壓力是否加大，隨著通膨預期上升，市場情緒已轉為較為謹慎；此外聯準會在政策步調上也趨於更為謹慎，不過，回到基本面，經濟數據多數優於預期，ISM 製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期。

策略上，安聯投信表示，目前中東地緣衝突發展尚不明朗，但只要未進一步升級擴大，能源供應干擾影響長期有望相對可控，整體來說，目前市場傾向等候觀望，包括聯準會。展望後市，從過往經驗來看，投資上可藉此波動環境汰弱留強，著眼成長題材，以主動多元方式進行布局，如跨領域、多重資產方式布局，債券部分建議著重高品質債券，以複合債為主，搭配高評級短年期債券、新興債多元配置。

市場 公債殖利率 地緣政治

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