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翻倍！液化天然氣現貨價變超貴 經長龔明鑫：1船貴10億美元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫25日表示，天然氣現貨1艘船比跟戰前向卡達買貴約10億美元。記者林澔一／攝影
經濟部長龔明鑫25日表示，天然氣現貨1艘船比跟戰前向卡達買貴約10億美元。記者林澔一／攝影

台灣天然氣存量目前有12天，3、4、5月完成調貨，經濟部龔明鑫表示，6月調貨完成一半，政府採購現貨天然氣價格高於合約採購，1艘大約貴上10億美元。

經濟部今天應邀至立法院經濟委員會進行業務報告，立委關心國內目前天然氣存量問題、是否會斷氣或斷電。龔明鑫強調天然氣備貨陸續到位，電價審議會即將召開，經濟部希望電價及物價都能維持穩定。

國民黨籍立委葉元之質詢，天然氣現貨價格比跟卡達採購貴多少？龔明鑫表示，現在天然氣價格比跟卡達買時多超過1倍，以6月調貨的天然氣，1艘船大約多付10億至11億元，若以20艘船來看，就是多付200億美元。目前現貨採購來源主要是澳洲及美國。

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