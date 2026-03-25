淨零壓力轉商機 航空業聚焦SAF與低碳技術

在全球淨零碳排趨勢加速下，航空業減碳壓力持續升溫，永續航空燃油（SAF）與低碳技術布局成為關鍵。民航局指出，面對國際民航組織（ICAO）減碳目標，台灣將持續與國際規範接軌，並推動機場設施節能與營運效率提升，以維持產業競爭力。

中華民國民航飛行員協會與中央研究院關鍵議題研究中心於3月24日共同舉辦「航空產業淨零碳排永續發展研討會」，聚焦能源轉型、碳成本與產業競爭力等核心議題，並由國籍航空與能源業者釋出最新策略。

與會人士指出，「淨零碳排」已由環保議題轉為影響航空業營運成本與國際競爭力的關鍵變數。前交通部政務次長張政源表示，淨零不僅是國際趨勢，更是國家既定政策方向，未來需透過跨部會協調，打造有利產業轉型的政策環境。

前環境部政務次長施文真則從碳市場角度分析，航空業的減碳是國家淨零路徑中不可或缺的一環，也和與會大眾分享國際航空碳市場與碳定價機制解析，透過政策引導與碳定價機制的規劃，激勵產業進行低碳轉型，並期待航空業能在此浪潮中，化挑戰為動力，成為綠色成長的先鋒。

民航局代表指出，面對國際民航組織（ICAO）設定的減碳目標，我國民航局將持續與國際標準接軌，完善相關法規架構，並攜手航空業者共同提升能源效率，推動機場設施綠化，確保我國航空產業的國際競爭力與永續發展。

在供應端方面，台灣中油副總經理羅博童指出，SAF將是航空業減碳主軸，但目前仍面臨成本偏高與供應不足等挑戰。中油正推進Neat SAF研發與量產規劃，期望將減碳壓力轉化為能源轉型商機。

學界則從技術面切入，前成功大學航太系主任賴維祥表示，新世代低碳航空技術涵蓋動力系統與機體設計革新，將是中長期減碳的重要解方；飛行員協會亦提出循環經濟概念，透過材料再利用降低整體環境成本。

值得注意的是，國防大學空軍學院指出，SAF發展除環保外，亦攸關能源自主與國防韌性，已成各國軍事航空布局重點。

在產業實務面，中華航空與長榮航空分別由永續長分享轉型策略，聚焦提升燃油效率、導入SAF及強化國際合作。業者普遍認為，未來SAF成本、供應鏈穩定性及政策支持力度，將成為影響航空業淨零進程的三大關鍵。

整體而言，隨著碳成本逐步內部化，航空業正從被動減碳轉向主動布局。此次研討會也凸顯，台灣航空產業已從政策、技術到商業模式全面啟動轉型，力拚在全球淨零浪潮中維持競爭優勢。