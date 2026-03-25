和泰汽車進入日本商用車通路市場 公平會點頭通過

和泰車首次將營運版圖延伸至日本市場，備受關注。公平會今天發布新聞稿指出，和泰汽車擬取得5標的事業各80%的股份，進入日本商用車通路市場，沒有顯著限制競爭疑慮，委員會議決議通過，不禁止結合。

和泰汽車與Higashi Hokkaido Hino Motors, Ltd.（東北海道日野）、Hokkaido Hino Motors, Ltd.（北海道日野）、Miyagi Hino Motors, Ltd.（宮城日野）、Fukushima Hino Motors, Ltd.（福島日野）及Minami Kanto Hino Motors, Ltd.（南關東日野）等5家日商公司結合案，依法須向公平會提出結合申報。

公平會新聞稿指出，和泰汽車及5標的事業分別於台灣及日本銷售大貨車、小貨車及大客車等商用車產品，結合後，5標的事業的營運範圍僅限日本特定地區，沒有在台灣從事經濟活動，此結合案對台灣商用車通路市場結構及競爭狀態不會產生影響，也沒有顯著限制競爭疑慮。

公平會表示，和泰汽車可藉由此結合案，透過經營商用車市場的經驗進入日本市場，為當地市場創造更多選擇與競爭，因此不禁止結合。