Grab收購foodpanda 全總示警：不希望重演新加坡壟斷劇本

針對東南亞「超級App」龍頭Grab宣布以6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務一案，中華民國全國總工會今提出觀察與示警，指出此案不僅牽動外送市場版圖重組，更可能對勞動權益與市場競爭造成深遠影響，政府應審慎以對。

Uber曾於一年多前以9.5億美元試圖收購foodpanda台灣業務，最終因壟斷疑慮遭駁回，如今Grab以較低價格接手，除反映台灣即將上路的《外送專法》可能提高營運成本外，也顯示平台業者正重新布局以因應市場環境。

全總進一步指出，2018年Grab併購Uber東南亞業務的案例，當時新加坡競爭與消費者委員會認定該交易嚴重削弱市場競爭，對雙方祭出超過1,300萬新幣的重罰，並要求取消排他性條款、確保司機可自由選擇平台，同時凍結佣金抽成與定價機制，以避免市場壟斷後對勞動條件與價格造成衝擊。

然而此案例即使有嚴格監管，基層勞動市場仍難完全避免衝擊，在併購完成後，由於市場競爭減弱，Grab逐步削減司機的趟次獎金，導致實質收入下降，引發司機不滿，這樣的發展，正是目前台灣外送員最擔憂的情境。

台灣《外送專法》預計於2026年下半年上路，將針對費率透明與勞動保障進行規範，但若平台業者透過演算法調整動態定價與獎勵機制，仍可能在制度之外影響勞工收入，呼籲主管機關在審查本案時，應納入更全面的勞動影響評估。