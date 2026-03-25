中東戰爭引發新一波塑膠袋之亂？ 龔明鑫下令徹查

中東戰事正引發資源爭奪戰。25日立法院經濟委員多位立委指出，塑膠製品已開始出現漲價或缺貨情形，立委張嘉郡更預估，一個4口之家，每月生活開銷恐因此增加5,000元至7,500元。對此，經濟部表示，目前石化大廠原料已優先供應國內，若部分業者因預期心理進行囤貨，恐有違法問題，將展開全面調查以穩定市場秩序。

立委王鴻薇指出，目前全球都在爭搶原油與天然氣，甚至傳出有國家直接在海上攔截物資。即便中油與台電對外表示供貨無虞，但民生與工業端的連鎖反應已浮現，包括桶裝瓦斯、餐飲小吃受壓抑，甚至藥師藥袋、建築材料、車用零件及塑膠水管等，都陷入缺料或漲價危機。由於當前問題出在上游缺料，下游廠商即便想囤貨也無物可囤，呼籲經濟部應針對特定原料暫時管制出口，以穩定國內民生與工業發展。

立委張嘉郡提及，目前萬物齊漲，民生最常用的塑膠袋，每包已從20元漲至25元，推估一家4口每月的額外生活開銷恐因此增加5,000元至7,500元。若中東戰事拉長，恐引發更劇烈的連鎖通膨，經濟部應緊盯原油副產品漲價對家戶開支的衝擊。

針對物資供應現況，經濟部產發署長邱求慧回應，目前國內石化大廠已優先供應國內生產，暫時停止對外輸出。雖然受市場氛圍影響，價格確實有波動，但供應總量可確保無虞。也許部分中盤經銷商因預期心理出現延遲出貨或囤貨現象，他呼籲業者不要擾亂市場秩序，若有違法囤積行為必將查處。

立委蔡易餘指出，既然政策已要求上游原料優先供應國內，中油也稱原料供應穩定，末端供應鏈就不該出現斷層，但嘉義等地的農民反映，現在連最基本的農業包材都買不到，且缺乏議價能力，只能無奈接受大幅漲價，經濟部應釐清究竟是有人刻意囤貨，還是因預期心理導致的超額購買問題。

經濟部長龔明鑫表示，目前正與事業單位及百貨通路展開全面調查，釐清究竟是哪個環節出現卡關。他強調，過去因為塑膠袋等民生用品生產技術門檻較低，多半都從中國大陸進口，若國內需求激增，廠商只要重啟產線，產能很快就能銜接並足額支應。目前通路端尚未看到大範圍缺貨情形，官方將密切關注預期心理造成的波動，確保民生開支不致失控。

經濟委員會召委洪毓祥最後裁示，經濟部必須落實原物料源頭管理，清查石化原料分配現況，並聯合公平交易委員會或行政院穩定物價小組展開聯合調查，並於近期提交書面報告，以維護市場秩序。