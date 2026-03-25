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立委關注廣電媒體AI應用指引 NCC：預計下半年公布
立委關注廣電媒體使用人工智慧（AI）生成影片作為素材，NCC代理主委陳崇樹今天表示，已委請專家研議廣電媒體AI應用指引，重點包括建立內容查核機制、要求揭露並標示等。NCC官員指出，持續邀集業者溝通並修正指引，預計下半年出爐，若部分內容先達共識，不排除先公布。
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天列席立法院交通委員會進行業務概況報告，並備質詢。民進黨立委陳素月詢問廣電媒體公版AI應用指引進度。
陳崇樹表示，已委請專業人士研議指引，目前大致告一段落，過程中也邀集專家學者、業者討論，指引重點包括保障人權、避免偏見、建立內容查核機制，以及揭露AI生成內容並標示；最重要的是以事實為依據，並落實法遵。
陳崇樹說，NCC版本將持續優化，指引屬行政指導性質，並無裁罰；目前與業者溝通，因媒體產製端有一些考量，業者也會自提版本；無論是NCC或業者版本，後續均盼落實執行。
NCC官員會後受訪表示，將持續邀集業者溝通，「AI產製內容要標示到什麼程度、如何標示，還要再跟業者討論」，蒐集意見後將進一步修正，預計下半年公布指引。官員也說，會盡速完成指引，尤其標示與揭露部分，若先達到共識，不排除先行。
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