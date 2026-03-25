Grab計畫收購foodpanda台灣業務案 全總籲政府維護外送員權益

針對東南亞「超級App」龍頭Grab 宣布以6億美元（約新台幣 193 億元）收購foodpanda台灣業務一案，中華民國全國總工會今天指出，此案不僅牽動外送市場版圖重組，更可能對勞動權益與市場競爭造成深遠影響，呼籲主管機關加強把關，確保外送員權益。

全總表示，Uber曾在1年多前，以9.5億美元試圖收購 foodpanda 台灣業務，最終因壟斷疑慮遭駁回，如今Grab以較低的6億美元價格接手，除反映台灣即將上路的「外送專法」可能提高營運成本外，也顯示平台業者為因應市場環境，正重新布局。

全總進一步指出，2018年Grab併購Uber東南亞業務的案例，當時新加坡競爭與消費者委員會認定該交易嚴重削弱市場競爭，對雙方祭出超過1300萬新幣的重罰，並要求取消排他性條款、確保司機可自由選擇平台，同時凍結佣金抽成與定價機制，以避免市場壟斷後，對勞動條件與價格造成衝擊。

但此案例即使有嚴格監管，基層勞動市場仍難完全避免衝擊，在併購完成後，由於市場競爭減弱，Grab 逐步削減司機的趟次獎金，導致實質收入下降，引發司機不滿，這也正是台灣外送員最擔憂的情境。

全總表示，台灣「外送專法」預定2026 年下半年上路，將針對費率透明與勞動保障進行規範，但若平台業者透過演算法調整動態定價與獎勵機制，仍可能在制度之外影響勞工收入，呼籲主管機關在審查本案時，應納入更全面的勞動影響評估。