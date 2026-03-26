穩健策略 × 溫度經營 合庫人壽16年 以高RBC、高信任度打造市場信賴新典範

合庫人壽2026邁入第16年，雖是年輕保險公司，卻在2025年交出亮眼成績，以穩健財務、專注保障與貼心服務，在變動市場中站穩腳步。這次我們邀請到合庫人壽總經理與我們暢談，在面臨會計準則17號即將新制上路、外部大環境波動的當下，合庫人壽為何選擇持續聚焦在「保障」和「保戶加值服務」？「喘息學院」又將為社會帶來哪些助益？一個有溫度的壽險公司，原來已然在人們身邊默默守護至今...

Q1：總經理，合庫人壽在市場上一直被認為是比較年輕的公司，能不能請您聊聊2025年具體的實踐成果，還有對於接下來的2026年有什麼掌握嗎？

A1： 好，謝謝記者的詢問，其實合庫人壽真的還算是家滿年輕的公司，我們今年才剛要進入第16年，說真的，在保費的運營量上，我們在市場上並不是最大的那家，這點必須很坦白地跟大家報告。

回顧2025年，對我們來說真的是「不平凡的一年」，外在環境像是地緣政治動盪、金融市場波動也很大，像是台幣大幅升值，還有即將實施的會計準則17號都讓保險市場產生很大變化，這對我們的衝擊也不算太小，但這種挑戰下，我們還是堅持三個原則：「專注保障」、「財務穩健」、「保戶服務」，這也讓2025年的合庫人壽在保費表現、房貸壽險、財務實力與保戶肯定的四個面向獲得了不錯成果。

我們的總保費比2024年提升了73%，新契約數量也增加了10%，這在充滿挑戰的一年裡算是成長很明顯的；房貸壽險則是我們一直很專注的領域。雖然央行對房貸有些限制，但我們在房貸壽險的市佔率依然是全台第一，大概佔市場的36%；我們的淨值增加了2.7%，資本適足率（RBC）到2025年底更達到2000%，是市場上最高的公司之一。同時我們的淨推薦分數（NPS）則達到57.83，一般來說能到30分就很厲害了，這顯示保戶對我們這家「小而美」公司的服務真的很滿意。

展望2026年，我們還是會繼續強調保障、守護家庭和多元服務，這三項就是我們始終如一的堅持。

Q2：剛才您提到了新制度（ICS、IFRS 17）聽起來很專業。但這對年輕保戶來說有什麼意義？為什麼您一直強調高RBC很重要？

A2：這點問得很到位，講白話一點，資本適足率（RBC）其實就是保險公司的「清償能力」。這對年輕人為什麼重要？你想想看，你買一張保單是一份長期的承諾，你當然希望真的出事的時候，這家公司有能力理賠，而不是外表看起來很絢麗，結果真正需要時卻賠不出來。我們比較幸運，因為公司比較新，沒有早期那種高利保單的包袱，所以在面對2026年的新制時，處境相對穩健。

我們去年也跑了很多校園演講，想跟學生傳達一個觀念：「保障比投資還重要」。在個人理財中，第一步應該是先保證你的財產獲得保障，有多餘的錢再去談投資，這才是正確的風險管理，也是我們想給年輕人的新概念。

Q3：現在市場上都在討論投報率，為何合庫人壽選擇持續聚焦在「保障」和「保戶加值服務」？這背後的定位是什麼？

A3：合庫人壽是一個相對比較年輕的壽險公司，從一開始我們就抱持著前面提過的三個原則：專注保障、財務的穩健性，以及保戶的服務。

每個保險公司都希望在投資市場好的時候能多賺一點錢，投資對的東西多賺一點錢，當然這個不表示和人說沒興趣，只是說我們在做投資的時候，我們會這個採用比較保守的這樣的一個策略，希望能夠以穩健為主，提供充足的這個保障給到我們的保戶，並且把這個保戶的這個服務做好，所以這一點是非常重要的，那我們其實還有另外一個概念從這個保障治理開始這個延伸出來，這個概念就是我們常講的我們為了保障，我們也要守護家庭。守護你的愛人，守護你家裡的所有人，所以守護這兩個字跟保障，因為在保險的概念裡面是非常接近的，非常貼切。

這就是我們的核心定位。保險的本質就是保障，而保障就是為了「守護」家人的幸福。我們希望合庫人壽能成為每個家庭的後盾，所以我們的產品設計得很簡單，像是房貸壽險、利變型、投資型和健康型產品，就是要讓大家一看就懂、不要弄得太複雜。

而在服務方面，我們發展出「安心守護計劃」，其核心並包含兩大類服務：顧問服務跟居家服務。所謂的顧問服務是指為家長或保戶提供量身打造的建議，居家服務則包含了針對家務技巧的「實務指導員」服務，還有最重要的「喘息服務」，讓照顧者休息的空間，而面向台灣超高齡社會，家庭照顧的需求真的非常迫切。我們跟「中華民國家庭照顧者關懷總會」（以下簡稱為「家總）合作多年，就是希望把保障跟服務結合，打造一個完整的生活生態圈。

Q4：合庫人壽長期支持「家庭照顧者」，這在公益界算是很特別的選擇。當初怎麼會想到這個族群？請跟我們談談目前的具體成果？

A4：這是一個「起心動念」的問題。16年前公司成立時，我們就在想怎麼回饋社會。很多企業會助學、助殘，但我們發現「家庭照顧者」是撐起家庭的關鍵，如果他倒下了，整個家就倒了；同時照顧人還是一件非常辛苦的事，一天可能要忙12到15個小時，真的需要有人拉他們一把。

台灣剛好又在比較超高齡的一個社會階段，所以這對我們是非常好的一個切入點，也是我們比較不一樣的定位，一如剛才回答到的，合庫人壽每一張壽險就捐助300元給「家總」，累計捐款已經達到3300萬。具體成果也很踏實：實體服務超過5.7萬人次，線上服務更高達56萬人次，我們舉辦了相當多元的活動，涵蓋舉辦演唱會、音樂劇及讀書會，觀看人次超過35萬；同時我們還提供了2萬杯「喘息咖啡」，讓照顧者能稍微停下來喘口氣。

產官學研討會我們每年也都參加，每年的年底，參與人數大概有超過4000人。照顧電視台，我們也跟電視台合作，在電視台裡面也請有經驗的人——他自己也是照顧者——來分享他的經驗跟技巧，怎麼來做這樣一件事情。那觀看的人超過了21萬人次。另外還有個照顧書會，照顧讀書會也是由名人來分享，現在有很多名人他自己本身也是照顧者，觀看人數達到35萬人。所以這也是我們做這麼多年下來的一個小成績。

這就是我們一直倡議的「聰明照顧」與「照顧不離職」，鼓勵大家善用政府像是如長照3.0與企業的資源，在照顧家人的同時，不要失去自己的工作與經濟來源。

Q5：聽說您針對照顧者的不同階段，規劃了「友善照顧旅程」？這包含哪些內容？

A5： 什麼叫友善照顧旅程呢？其實有分成幾個階段。第一個就是預備照顧者。預備照顧者他已經知道家裡照顧的需求，但他還不懂怎麼做，這是在預備的階段，所以我們會提供宣傳資源，告訴他有哪些資源可以運用。

再來是新手照顧者，新手照顧者其實想知道的更多，他已經知道自己馬上就要照顧家裡的老人或小孩，比如心理建設。照顧者很需要自己的心理建設，因為被照顧者可能心理狀態沒那麼好，而照顧者本身的心理調適是非常重要的；再來是資源盤點，很多人不知道家裡有哪些資源可以用，所以需要教他怎麼做盤點。我們也會協助他連結服務，從家庭內部資源到衛福部的資源，或連接到家總、合作單位，怎麼串起來。還有家庭照顧安排、喘息服務和實務指導。

接下來是資深照顧者，其實他們也需要支持，甚至可提供一些進階服務，如家庭會議。我認為這是一個特別且重要的服務。有些家庭可能經濟狀況不錯，但被照顧者可能需要進行人生後段的安排，一旦離世可能衍生財產與照顧資源分配問題。這種情況下，我們可協助召開家庭會議，幫助討論照顧資源與財產分配，提出建議，最後仍由家庭自行決定。

另外還有「安心交代」服務。假設有照顧者臨時要外出參加宴會，而被照顧者還在家中，我們的家總服務可協助安排。照顧者能安心地將交接事項託付給受過訓練的社工。這些服務並非免費，但如果是公司保戶三等親以內，我們會免費提供。費用由合作的法人單位負擔，讓保戶能享有此服務，這對許多人來說可能是意想不到的貼心支持。

最後一個群體就是畢業照顧者。這些人照顧結束後（例如三年、五年），我們鼓勵他們參加喘息活動，或參與其他課程並分享經驗，幫助新手避免走彎路。這對我們而言，是非常值得珍惜的資源。

Q6：「喘息學院」今年滿十週年了，未來的下一個十年有什麼規劃與願景？

A6：我們希望提倡「聰明照顧者」——懂得利用國家與企業提供的照顧資源，避免因照顧失去工作與收入。否則許多家庭會陷入經濟困境，導致情感與生活上的負面影響。我們希望能在這部分做得更好，把服務提供給保戶、員工，甚至擴展到更大的社會層面。照顧者對我們來說非常重要，只有把自己照顧好，才能照顧別人。

我們也推動「友善照顧職場」計畫。我們希望將這個概念延伸到公司內部。這幾年我們已經持續推行，讓員工親身感受這種照顧文化。唯有當員工體驗過，才更願意提供這樣的服務給保戶，甚至自發成為志工幫助需要的人。這也是我們持續強調的理念——「照顧不離職、照顧要有喘息、企業要支持」。如果只靠政府推動，速度會慢；所以我們呼籲有能力的公司行號一起加入，共同打造「共好社會」。

最後一點是，我們的「喘息學院」已經十年，我們希望能與政府的「長照3.0」接軌，打造一個「健康老化、在地安老與安寧善終」的共融社區，像是我們開始推動「社會處方箋」，結合運動、藝術等非藥物性的活動來改善身心健康，此外，我們還與國家歷史博物館、台灣文學館等合作舉辦許多文化活動，不僅提供喘息的機會，也希望讓喘息更具文化深度。總結來說，合庫人壽雖然年輕，但我們希望透過穩健的保險產品、多元的保戶服務，以及踏實的經營方式，成為大家心中那個「有溫度」的保險公司。

合庫人壽總經理藍年紳。 攝影/沈昱嘉

藍年紳以三大原則：「專注保障」、「財務穩健」、「保戶服務」，打造出16年的輝煌成績。 攝影/沈昱嘉

合庫人壽總經理藍年紳表示，公司成立16年來持續以穩健財務體質與高RBC資本適足率為基礎，推動長期保障與服務創新，致力打造兼具專業與溫度的保險品牌形象。 合庫人壽/提供