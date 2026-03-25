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經濟部動工具機AI化升級 工研院助攻打入龐巴迪供應鏈與高階市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院在2026 TMTS 台灣國際工具機展的經濟部產業技術司「科技研發主題館」，展出12項高階工具機關鍵技術。圖前排左起為伯鑫工具總經理吳傳福、工研院副院長胡竹生、經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳、精機機械研究發展中心代總經理李健勲、騰柏科技執行長羅臣峯。後排左起為金豐機器資深經理郭光輝、群聯電子協理蔡宗勳、工研院機械所所長張禎元、工研院感測系統中心執行長朱俊勳、霄特國際副理梁逸茗、高鋒工業經理朱益伸。工研院／提供
工研院在2026 TMTS 台灣國際工具機展的經濟部產業技術司「科技研發主題館」，展出12項高階工具機關鍵技術。圖前排左起為伯鑫工具總經理吳傳福、工研院副院長胡竹生、經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳、精機機械研究發展中心代總經理李健勲、騰柏科技執行長羅臣峯。後排左起為金豐機器資深經理郭光輝、群聯電子協理蔡宗勳、工研院機械所所長張禎元、工研院感測系統中心執行長朱俊勳、霄特國際副理梁逸茗、高鋒工業經理朱益伸。工研院／提供

經濟部產業技術司「科技研發主題館」於25日起至28日在「2026 TMTS 台灣國際工具機展」登場。面對全球地緣政治變化與供應鏈重組趨勢，經濟部整合法人研發能量，聚焦工具機產業智慧化轉型，此次工研院共展出12項AI驅動的高階工具機關鍵技術，並已成功導入國內上市櫃企業及終端應用場域，包括光隆精密、伯鑫工具、高鋒工業、金豐機器、群聯電子等指標業者。

其中，「工具機組裝品質智慧檢測」可於5分鐘內AI自動判定，有效提升出場穩定性，並帶動美國市場立式機訂單成長20%；「設備邊緣端AI預防維護與複合感測方案」則協助高階伺服沖床提升附加價值20%，成功切入航太商用機大廠供應鏈，展現臺灣工具機產業進軍國際高階市場實績。

經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳表示，全球工具機產業正處於地緣政治與供應鏈重組的關鍵轉折點，臺灣業者須加速導入AI技術，以強化產品精度、品質與系統整合能力。經濟部技術司以「AI驅動製造升級」作為科專補助方向，協助產業由價格競爭轉向價值競爭，並進一步切入航太、半導體與汽車等高階供應應用市場，強化臺灣於全球製造供應鏈中之關鍵地位。

為加速產業升級，經濟部技術司過去四年投入近百億元科專資源，推動AI創新軟硬整合關鍵技術研發，並透過法人能量協助產業應用落地。2025年相關成果已促成產值超過24億元，加速臺灣工具機產業朝智慧化與高值化發展。同時透過「AI應用躍升計畫」，將老師傅的精湛工法數位化，轉化為可複製、可傳承的核心競爭力，協助產業因應缺工與人才斷層挑戰，也讓國產設備在精度與智慧化能力上，逐步與德國、日本等製造強國並駕齊驅。

工研院攜手精密機械研究發展中心共同展出，其中精密機械研究發展中心展出「高速直驅式動力刀塔」能將轉速直接翻倍，整體加工效率提升約三成，長時間高速運轉不熱飄，表面品質更好，透過冷卻流道優化，小徑加工也能長時間運轉切削。

工研院展出多項臺灣工具機設備智慧升級之關鍵技術，亮點成果如下：

1. 工具機組裝品質智慧檢測 AI分析快速判定品質大升級

精度與性能的穩定性是工具機的重要關鍵指標，精度部分可以透過出廠前的精度量測確認，但工具機的性能以及後續的穩定性缺乏快速檢測的技術。經濟部提供AI組裝品質自動判定技術，在AI的幫助下5分鐘內完成合格判定，確保出廠穩定性。此技術已協助國內工具機大廠高鋒工業導入主力產品線，將保固由1年提升至3年，並促成美國代理商INNOVA在立式機系列，增加20%訂單，產值提升5,000萬以上。

2. 產線GAI智慧升級方案 AI虛擬老師傅加速打樣、穩定量產

針對製造業人才斷層的挑戰，工研院研發「產線GAI應用落地服務方案」，讓AI學習老師傅的加工邏輯與經驗，透過AI先行模擬打樣，整體可節省約40%打樣成本。此外，工程師可即時與AI互動取得建議，降低設備停機風險，停機時間可減少約20%。目前已導入臺灣最大商用車零件加工廠光隆精密，應用於嘉義馬稠後新廠，並促使全球工業扳手龍頭伯鑫工具擴大投資1億元建置AI智慧產線，預估新增產值約2.6億元。

3. AI幫設備「提前看病」 強化工具機、半導體與風電運轉韌性

設備無預警故障停機可能會造成生產停擺、產品報廢、衍生高昂維修成本等問題，而定期保養無法避免空窗期遭遇異常，不合理的保養周期安排則將導致成本增加。工研院結合30年的振動監測專業知識及AI演算法，打造出全自動的設備健康監測、預測與診斷軟體，預測準確率達90%以上，故障誤判率低於10%，有助於實現「提前預測、無痛維護」。此技術已成功應用於工具機、半導體、風電等多個產業領域，實現半導體真空泵壽命提升50%、鑽孔機刀具壽命提升30%等效益。此技術入圍2026「創新界奧斯卡」愛迪生獎。

4. 複合感測AI診斷技術 強化沖床製程精度即時優化倍增

針對航太及汽車產業對精度的嚴苛要求，工研院與群聯電子技術合作，發展「設備邊緣端AI預防維護與複合感測方案」，通過同步擷取多種異質感測訊號，於設備端直接辨識設備總成間隙、電機異常與設備基礎健康狀態，並以AI地端運算解決方案aiDAPTIV+技術提升計算效能，於設備端直接辨識設備總成間隙、電機異常與設備基礎健康狀態，異常辨識率超過95%，同時即時回饋沖壓製程狀態，提供參數調整建議，回授優化成型曲線誤差低於2%，提升精度小於10微米，目前已與全臺灣最大專業機械沖床製造廠商金豐機器合作高階伺服沖床，提升高階伺服沖床設備附加價值，切入航太高階商用機業者產線，並擴大導入國內車用與伺服器零組件產線。

工研院開發「工具機組裝品質智慧檢測」可於5分鐘內AI自動判定，有效提升出場穩定性，並帶動美國市場立式機訂單成長20%。圖左起為工研院機械所副組長廖建智、工研院機械所工程師林俊傑。工研院／提供
工研院開發「工具機組裝品質智慧檢測」可於5分鐘內AI自動判定，有效提升出場穩定性，並帶動美國市場立式機訂單成長20%。圖左起為工研院機械所副組長廖建智、工研院機械所工程師林俊傑。工研院／提供

供應鏈 工研院 工具機 經濟部

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