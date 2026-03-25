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美台關係進入新黃金時代 谷立言：盼台灣工具機產業5面向扮核心角色

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2026台灣國際工具機展今在台中國際會展中心盛大登場。記者趙容萱／攝影
2026台灣國際工具機展今在台中國際會展中心盛大登場。記者趙容萱／攝影

2026台灣國際工具機展今在台中國際會展中心盛大登場，美國在台協會（AIT）處長谷立言致詞說，美國與台灣經濟關係進入新的黃金時代，期盼台灣工具機產業在先進製造與自動化、人工智慧與機器人技術、無人機和無人系統、國防產業、關鍵礦產等5種面向，扮演核心角色。

這場展覽集結400家廠商、1800個攤位，為台中國際會展中心啟用後首檔大型專業展覽，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席開幕典禮，與台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰共同見證展覽睽違8年重返台中水湳的重要里程碑。

谷立言說，美台近期達成互惠貿易協定，以及台灣成為美國第4大貿易夥伴的崛起，美國與台灣的經濟關係已進入一個新的黃金時代；我們期望台灣工具機產業在美台新關係中，在先進製造與自動化、結合人工智慧與機器人技術、無人機和無人系統、國防產業、關鍵礦產等5種方式，扮演核心角色。

谷立言指出，第一點、先進製造與自動化方面，隨著美國重振工業化進程，美國需要台灣更具先進的的生產能力，台灣企業提供美國工廠所需的許多工具，讓工廠得以成功；第二點，針對人工智慧與機器人技術結合，這是美國與台灣在人工智慧領域密切合作的基礎上發展而來，將與台灣的機器人產業相結合，擴大實際應用。

谷立言表示，第三點、在無人機和無人系統領域，台灣正成為無人機與無人系統製造的全球領導者，特別是與美國企業的合作夥伴關係中，在這關鍵領域，美台共同為世界提供安全的供應鏈；第四點、在國防產業上，台灣在國防產業投入更多，台灣企業發現新的機會，在國防產業領域貢獻與合作，擴展國內能量促進相關製造和企業成長。

谷立言表示，第五點，在關鍵礦產部分，美國與夥伴正致力於在台灣建立安全的供應鏈，在台灣，採礦與相關加工機械設備製造，也成為一項重點；美國與加拿大、日本和澳洲等夥伴，將一起發揮重要作用。

美國在台協會（AIT）處長谷立言在2026台灣國際工具機展開幕典禮致詞。記者趙容萱／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言在2026台灣國際工具機展開幕典禮致詞。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 關鍵礦產 AIT

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